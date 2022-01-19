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快訊／增44例境外移入「18例落地採檢確診」　美國10例最多

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(19)日公布國內新增44例境外移入，其中18例為落地採檢確診，其餘為居家檢疫期滿驗出。境外移入個案以美國10例最多，其次分別為菲律賓6例、阿拉伯聯合大公國3例，還有14例來源國調查中。

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為16例男性、24例女性、4例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國(10例)、菲律賓(6例)、阿拉伯聯合大公國(3例)、法國、西班牙及澳大利亞(各2例)、柬埔寨、韓國、英國、厄瓜多及印度(各1例)移入；另14例調查中。入境日介於去(2021)年12月29日至今(2022)年1月18日。

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▲▼1/18-1/19遠程航班篩檢結果。（圖／指揮中心提供）

▲▼1/18-1/19遠程航班篩檢結果。（圖／指揮中心提供）

▲▼1/18-1/19遠程航班篩檢結果。（圖／指揮中心提供）

指揮中心統計，截至目前國內累計5,336,346例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含5,317,735例排除)，其中18,005例確診，分別為3,214例境外移入，14,737例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計115例移除為空號。

另今年1月6日公布之案17298境外移入病例，經病毒定序及疫調後改判為本土病例。 2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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