西堤相關＋7！一家7口用餐「增一長者確診」已6人染疫

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增10例本土個案，當中有7例與西堤相關。值得注意的是，1/7用餐的一家七口，今天又增加一名長者確診，若加上先前已確診的兩名孩童、媽媽、阿嬤以及爸爸，目前已經累積6人染疫。

▲1/19新增個案。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心表示，今日新增本土個案為5例男性，5例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲。

▲案17630確診個案關聯圖。（圖／指揮中心提供） ※點圖放大

指揮中心統計，截至目前國內累計5,336,346例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含5,317,735例排除)，其中18,005例確診，分別為3,214例境外移入，14,737例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計115例移除為空號。

另今年1月6日公布之案17298境外移入病例，經病毒定序及疫調後改判為本土病例。 2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。