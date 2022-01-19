彰警16天狂抓203件酒駕！他爛醉一吹爆表　雙手合十求：放過我

▲男移工酒測值高達1.42。（圖／彰化縣警局提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣警察局從去年12月31日至農曆春節前實施酒駕大執法，累計至昨(16)日總共取締酒駕違規203件，其中有1件為1名男移工騎乘電動自行車在大馬路上左搖右晃的行駛，酒測值高達1.42毫克，被攔查時，還雙手合十向員警求情不要抓他，訊後依公共危險罪嫌移送法辦。

▲男移工喝到爛醉被攔查還雙手合十向員警求情。

為遏止酒駕歪風，危害道路交通安全，彰化縣警察局從12月31日起至農曆春節前實施酒駕大執法，在每週五、六、日執行高強度酒測勤務，累計至昨(16)日總共取締酒駕違規203件，其中移送法辦有149件、拒絕酒測12件，較去2021年同期取締151件，增加52件，顯示民眾仍存僥倖心態，罔顧其他用路人的安全。

▲彰化警方執行酒駕大執法。

在警方取締的203件酒駕違規案件中，其中1件為16日凌晨1點多在鹿港鎮臨檢點所查獲，警方發現1名移工騎乘電動機車在馬路上搖晃行駛，攔查時，男子雖戴著口罩，臉頰通紅滿身酒氣，酒測值高達1.42毫克，已經喝得爛醉，被被攔查時，還雙手合十向員警求情「拜託！不要抓我」，訊後仍被依公共危險罪嫌移送。

▲彰化警方執行酒駕大執法。

彰化縣警察局統計自1/6至1/14日，全國酒駕累犯計67人未獲易科罰金，直接發監執行。局長吳坤旭強調，酒駕執法向來是警察維護交通安全的重點工作，警方將持續強力執行酒駕執法強度及密度，呼籲駕駛人切勿存有僥倖心理，飲酒後可多利用「指定駕駛」及「代客駕駛」服務，或搭計程車返家，餐飲業者應協助提供代客叫車、代駕服務，絕不可任由顧客酒後自行開車，共同負起社會責任，防制酒駕案件發生。