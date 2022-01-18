菜鳥拚工作娶女友！卻被嫌「生病住健保房」沒前途　慘被分手封鎖

▲爸爸住健保房，被女友家人看不起。（示意圖／123RF）



記者黃可昀／綜合報導

家人生病住「健保病房」害他被女友分手？一名男子無奈表示，他和女友從大學交往到出社會，前陣子爸爸生病住院，女友得知是住「健保房」後態度大變，覺得他沒前途，兩人最後分手收場，他心碎地問「生病住健保病房就低人一等嗎？」

原PO在「爆料公社APP-匿名公社」表示，他是去年剛畢業的菜鳥上班族，原本和女友感情穩定，從大學就在一起，直到前陣子女友傳訊息說要「暫時分開」，原因是他爸爸前陣子住院，住的是健保房，女友媽媽覺得「跟這樣的人交往沒前途」，女友聽完以後也覺得有道理，於是向原PO提出分手，說完就全面封鎖，斷絕所有聯繫途徑。

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▲來不及挽留就被封鎖了。（圖／翻攝自匿名公社）



原PO透露，畢業剛好遇到疫情最嚴重的時候，很多人失業、留職停薪，在這非常時期能找到一份穩定工作已經很感激，「想著努力幾年，把學貸還完後，就努力存錢把她娶回家」，可惜還等不到那時候，女友就早一步變心，「生病住健保病房就低人一等嗎？就是窮人家的標誌嗎？住健保病房怎麼了嗎？她家有必要這樣瞧不起我嗎？」

網友勸原PO換個思維，兩人金錢觀念不合，勉強在一起日後也是會出問題，「這樣也好，她放生你，省得你以後的麻煩」、「這只是分手的藉口而已」、「其實這樣的女友不要也罷！找一個觀念相符合的吧」、「健保房省錢啊，説不定她是有了新目標，所以找這藉口跟你分手。」