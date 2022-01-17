快訊／國道一北上242.5k化學槽車翻覆　狂冒白煙封3車道回堵1公里

記者蔡佩旻／雲林報導

國道一號北上242.5公里處斗南路段，今（17）日下午1時35分發生一起化學槽車翻覆車禍，一輛化學槽車不明原因翻覆在中間車道上冒出陣陣白煙，影響後方車流，現已回堵1公里長。

▲國道一號北上242.5公里處斗南路段，今日下午1時35分發生化學槽車翻覆車禍，影響後方車流，現已回堵1公里長。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



國道警方指出，獲報後，現已出動拖吊車進行排除，即派遣警員到車禍現場實施車道管制，為安全考量，先封鎖北上全線3車道，目前僅開放路肩通行，正緩慢消化車流中，請路過民眾務必多加當心留意。

▲國道一號北上242.5公里化學槽車翻覆車禍，警消到場將外洩鹽酸以水柱沖淡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣消防局約14:00接獲環境事故專業技術小組轉報，車禍現場為1部載送鹽酸之槽車，槽車翻覆、駕駛輕傷不需送醫，消防局加派斗南分隊消防車前往警戒，另，雲林縣環保局人員及中區環境事故專業技術小組人員約14時45分趕抵現場。

▲化學槽車約載有22噸容量之鹽酸，槽車內載運化學物品聯合國编號1789號食用級鹽酸(濃度32%)，持績洩漏中，目前出水稀釋、現場無人員受傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

據了解，化學槽車約載有22噸容量之鹽酸，槽車內載運化學物品聯合國编號1789號食用級鹽酸(濃度32%)，持績洩漏中，目前出水稀釋、現場無人員受傷，高公局亦水車到場協助出水稀釋，駕駛僅受驚嚇，無人員受傷，車禍發生原因由警方進一步調查釐清中。

▲化學槽車約載有22噸容量之鹽酸，槽車內載運化學物品聯合國编號1789號食用級鹽酸(濃度32%)，持績洩漏中，目前出水稀釋、現場無人員受傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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