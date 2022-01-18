快訊／總統府前「大型重機衝撞人行道」　刷斷一排鐵欄杆騎士斷手

▲陳男騎乘大型重機，行經總統府前突然失控，撞倒路邊一排人行道鐵欄杆。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／台北報導

台北市中正區18日上午6時許，總統府前發生一起大型重機自撞意外，一名男子行經重慶南路一段，到路口時突然整輛車失控，往路旁人行道衝去，撞倒一排人行道鐵欄杆，男子也倒地受傷，送醫檢查發現其左手骨折、四肢有擦挫傷，所幸治療後暫無生命危險。警方已派員拍照採證，並到醫院製作筆錄，初步排除酒駕肇事，事故原因有待釐清。

▲現場地面佈滿車體碎片及汽油殘漬，警方到場封鎖現場，鐵欄杆也被撞斷。（圖／記者游宗樺翻攝）

據了解，陳姓男子（33歲）事發時騎著大型重機，由南往北打算騎車去內湖，行經重慶南路一段時，疑因車輛打滑，一時緊張誤觸油門，整輛車失控往右衝去，撞倒路口東北角一排人行道鐵欄杆，陳男也倒地受傷，所騎乘的重機倒地後汽油灑滿一地，警方獲報立即封鎖該路段，並通知救護車及清潔隊員到場。

警消到場後，發現陳男左手骨折、四肢明顯擦挫傷，送往中興醫院急救後暫無生命危險，由於地面散落車體碎片及污漬，清潔隊員在馬路上灑木屑清除。警方經酒測後，排除陳男酒駕，肇事原因有待後續調查釐清。

▲陳男受傷倒地。（圖／記者游宗樺翻攝）