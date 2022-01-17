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社會 社會焦點 保障人權

驚悚片！拖板車換車道「視線死角」橫推小客車50米　女駕駛驚魂

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市1月14日發生一起拖板車變換車道不慎、擦撞右側自小客車直接往前推撞50公尺的驚悚車禍，車禍當下巨大煞車聲嚇壞附近住戶。據了解，疑似因視線死角造成拖板車駕駛未注意到右側自小客車，所幸兩車駕駛跟乘客都沒有大礙，車禍後方恰巧有一輛巡邏警車，警員見狀趕緊下車協處，事故駕駛酒測直接為0。

▲雲林斗六市1月14日發生一起拖板車變換車道不慎，擦撞右側自小客車直接往前推撞50公尺，車禍當下巨大煞車聲嚇壞附近住戶。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林斗六市1月14日發生一起拖板車變換車道不慎，擦撞右側自小客車直接往前推撞50公尺，車禍當下巨大煞車聲嚇壞附近住戶。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）

上週五（14）日17時25分，在雲林斗六市大學路二段接近中正路口，林姓男子駕駛一輛拖板車載著鋼鐵沿大學路二段（西向東）行駛內線快車道於變換外線快車道往中正路時，疑似因視線死角未注意到外線車道陳姓女子所駕駛自小客車，變換車道後以車頭撞擊陳女所駕之車左側車身而肇事，陳女自小客車直接橫向於大車車頭，推撞約50公尺。

▲雲林斗六市1月14日發生一起拖板車變換車道不慎，擦撞右側自小客車直接往前推撞50公尺，車禍當下巨大煞車聲嚇壞附近住戶。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲陳姓女子所駕駛自小客車橫在拖板車車頭，推撞約50公尺。

驚險影像全被附近店家監視器拍下來，當時正逢下班時間，車流量較大，這起事故導致交通更加壅塞，所幸曳引車後方剛好就是一輛警車，警員見狀趕緊下車，奔向事故現場協助處理，並指揮交通，等待支援警力到場。所幸陳姓女駕駛僅頭部輕微撞傷，未就醫，經酒測雙方酒測值均為0。

▲雲林斗六市1月14日發生一起拖板車變換車道不慎，擦撞右側自小客車直接往前推撞50公尺，車禍當下巨大煞車聲嚇壞附近住戶。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲陳姓女子所駕駛自小客車橫在拖板車車頭，推撞約50公尺，所幸警受輕傷未送醫。

►聽Podcast #我在案發現場


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