行車糾紛演變搶劫！以色列男搶LV包不成「揮拳打爆人眼球」

▲台中地檢署18日依強盜使人受重傷、毀損等罪起訴約瑟夫 。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

以色列男子約瑟夫去年10月在台中市區騎機車，與駕駛自小客車的吳姓男子發生行車糾紛。過程中約瑟夫見吳男車內放著裝有10萬元現金及價值70萬元愛迪名錶的LV名牌背包，竟動手搶包。吳男奮力抵抗，拉扯造成手指骨折，還遭約瑟夫揮拳重擊左眼破裂，直到開始有圍觀群眾聚集，約瑟夫才騎車逃逸。台中地檢署18日依強盜使人受重傷、毀損等罪起訴約瑟夫。

起訴書指出，約瑟夫（30歲）來台擔任某公司業務經理，2021年10月12日下午5時許，騎乘機車沿台中市市政北二路行駛，行經惠民路口時，與吳男發生行車糾紛。當時約瑟夫爭執完後便騎車往河南路方向行駛，但吳心生不滿，驅車於市政北二路與河南路口旁的人行道處，將約瑟夫攔下，開啟副駕駛座車窗欲與約瑟夫理論。

等到約瑟夫下車走近吳男車輛，見吳男放在副駕駛座的LV背包，竟伸手要將背包拿走。由於LV包內放有現金10萬元、價值70萬元的愛迪名表、手機以及平板電腦等物，吳男見狀立刻以右手拉住背包的背帶，阻止約瑟夫，未料約瑟夫力氣頗大，吳改以雙手拉住背包，卻整個人被約瑟夫拖往副駕駛座。

過程中，約瑟夫數次要求吳男將背包放開，但吳男不從。約瑟夫見吳男不願放手，旋即以右手毆打吳的左臉數拳，造成吳男左眼球破裂合併水晶體脫位等傷害，嚴重減損其左眼視力；另外，因拉扯力道強，吳男左手小指、右手中指有骨折、骨碎片移位等傷害。

最後有圍觀群眾聚集，吳男遂騎車逃逸，未能取走LV包，警方獲報到場，經調閱沿途路口監視器，循線將約瑟夫逮捕到案。

約瑟夫坦承與吳男發生行車糾紛，也毆打吳的臉部致使左眼受傷，但否認強盜財物，稱是一時氣憤才動手打人，並非真的想搶劫。不過，目擊的路人賴姓男子證稱，約瑟夫伸手進入副駕駛座與吳爭搶皮包。台中地檢署18日依強盜使人受重傷、毀損等罪將他起訴。