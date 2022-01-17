以色列與美國完成「沙漠獵鷹」空軍演習　向伊朗展現戰力

▲以色列與美國完成「沙漠獵鷹」（Desert Falcon）的軍事演習。（圖／翻攝自Twitter／@IAFsite，下同）

記者林彥臣／綜合報導

以色列國防軍16日宣布，以色列空軍部隊已經與美國中央司令部在以色列內蓋夫（NEGEV）上空成功地進行了「沙漠獵鷹」（Desert Falcon）軍事演習。俄羅斯媒體認為，此舉是為了向伊朗叫陣，展現戰力。

根據《衛星通訊社》報導，以色列裝備F-16戰鬥機的119中隊和灣流G550偵察機，與裝備F-16戰鬥機的美國第122、115和55戰鬥機中隊進行了演習，演習是在位於以色列南部的內蓋夫沙漠上空舉行的。

以色列空軍說，以色列空軍與美國空軍「肩並肩」飛行，通過訓練、協作和共同成長，模擬聯合應對空中威脅和打擊目標。

שיתוף פעולה בינלאומי:

בשבוע שעבר התקיים תרגיל ה״דזרט-פלקון״ אשר משלב את כוחות חיל-האוויר הישראלי וחיל-האוויר האמריקאי בצורה יוצאת דופן >>> https://t.co/97EFyiIQoU pic.twitter.com/nzUbT86x7W — Israeli Air Force (@IAFsite) January 16, 2022

之前有報導指出，以色列已經準備了一份秘密的武器「願望清單」，希望美國將武器儲存在位於以色列境內的設施中。

去年，隨著對伊朗核計劃的持續擔憂，以色列列出了一批可能用於襲擊伊朗目標的武器清單

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