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隱形墨水詐賭遭識破　3路黑幫追債！「被害人身分特殊」獲救

▲德州撲克賭場聘僱著熱褲性感女荷官發牌攬客、警方收網逮捕11人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲地下賭場用隱形墨水作暗號詐賭德州撲克被黑幫發現，3路人馬群起追討被騙賭資。（示意圖／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松、邱中岳／台北報導

朱姓男子經營地下賭場，被黑幫抓包用隱形墨水作暗號詐賭，洪男與賭場合夥人被帶到山上痛毆一頓，消息很快在道上傳開，3路人馬共約5、60人陸續加入追債行列，逼簽約2000萬本票，一群被害人遭拘禁2天，因其中1人是警方協尋的失聯阿兵哥，才被找到救出，台北地檢署18日依強盜等罪起訴5人。

2020年11月間，軍方發現有名義務役官兵逾假未歸，又一直聯繫不上人，因此向警方通報協尋，台北市警中正二分局根據手機定位等線索，發現這名阿兵哥在萬華昆明街附近，前往找人時，赫然發現他和其他人模樣狼狽地窩在某間出租公寓內。

雖然這群人對過去幾天的遭遇矢口不提，但檢警持續追查，發現原來是洪姓男子原本在台北市建國北路附近開設德州撲克賭場，學電影《賭神》伎倆，用隱形墨水在撲克牌上作暗號，搭配特殊眼鏡詐賭，從五湖四海的客人手中賺了不少。

黃姓賭客輸得不服氣，用螢光燈照了一下牌面，當場抓到詐賭，通知竹聯幫仁堂旭仁會成員江柏穎幫忙出氣，江帶著小弟把賭場負責人帶到內湖山區痛毆一頓，再陸續找出賭場合夥人、房東等5、6人，其他也常到這間賭場的竹聯、四海等堂口得知消息後，也紛紛到場參與追債。

檢警調查，這些被害人分別遭限制行動1、2天，除被迫轉帳匯款40多萬元給各路人馬，另外分別簽下巨額本票，共約2000萬元，但因加入追債的3路人馬共約5、60人，只能先依被害人指認，依強盜、妨害自由等罪起訴江、黃等5人。

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