他憂心這身分曝光拒絕盤查　竄巷弄撞5車棄女友逃10m就栽了

記者邱中岳／台北報導

北市大同分局警員今天凌在寧夏路執行巡邏勤務，攔查1台可疑車輛時，駕駛竟然直接加速逃逸，連續撞毀路邊5台汽車，直到在民族東路前自撞，車子才停下，駕駛丟下副駕駛座的女友企圖逃逸被警方壓制，並起出6包安非他命，另外還有1人趁亂逃逸，警方全力追查。



▲駕駛擔心毒品通緝身分曝光，警方盤查駕駛逃逸最後自撞。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，15日凌晨5時許，寧夏所巡邏同仁顏誌良及翁衣思擔服巡邏勤務，發現路邊1台黑色自小客車形跡可疑，查車牌發現是協尋車輛，於是上前示意停車準備進行攔查，但駕駛立刻加速往承德路方向逃逸，直到民族東路新生高架前自撞才停下。

汽車駕駛不斷逃逸時，還撞上路邊5台汽車，警方尾隨其後，發現汽車自撞後，立刻上前逮人，45歲的陳姓駕駛還企圖逃跑被警方當場壓制，發現陳竟然是毒品通緝犯，副駕駛座的41歲林姓女友，則因撞擊無法動彈，警方也緊急將人送往醫院救治。

陳姓駕駛因毒品案遭通緝，所以見到警方盤查才會想逃跑，最後造成胸口、腹部挫傷，另外傷勢嚴重的林姓女友，也是手部、胸口重挫，2人事後均由警方協助戒護送醫，警方還在林女的包包內查獲6包安非他命、吸食器、分裝袋以及電子磅秤。

警方指出，當時尾隨發現汽車自撞後上前逮人，陳姓嫌犯約逃跑10公尺被攔下，女友則在車上動彈不得，同車的還有另名年約40歲的男性，趁亂下車逃逸，目前警方仍持續追查該名男子身分。訊後也依毒品、公共危險罪嫌方向偵辦，陳男也將依毒品通緝歸案。

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