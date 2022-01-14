女友經血染床單！潔癖男崩潰「真的好髒」　網1原因挺男方：嬰兒嗎

▲原PO有潔癖，覺得月經沾在床單上很髒。（示意圖／取自Pakutaso）

記者曾筠淇／綜合報導

很多女生月經來的時候，最怕的就是外漏，尤其是睡覺時，就算很小心了，量一大還是有可能沾到床單。就有一名男網友發文直呼「真的好髒！」女友每次睡覺都會漏，讓有潔癖的他實在很受不了。貼文曝光後，兩派網友戰翻了。

這名網友在Dcard上，以「女友月經弄髒我的床」為題發文，提到他是個有潔癖的人，但每次女友經期時，月經總會外漏，讓他不堪其擾，他實在很難接受那個味道。

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原PO無奈表示，雖然把床單洗乾淨了，但他還是覺得很噁心；事後，他上網查詢發現，其實不是每個女生都有測漏問題，是不是使用內褲型的衛生棉會比較好？

▲有網友認為，女友既然知道自己有側漏問題，就該想辦法解決。（示意圖／記者李佳蓉攝）

貼文曝光後，一票網友認為原PO不懂得體諒，「體諒一下好嗎？睡覺前幫她墊個墊子不行嗎」、「真的替女生感到不值欸，現在只是月經就這種態度，有夠差勁」、「快點分手，不要浪費人家青春，自私的男人很可笑」、「我覺得最重要的是你的不嫌棄和不嫌麻煩，這對女生就是最大的支持了，她已經很抱歉了」。

不過，也有些網友認為，女友既然知道自己會漏，就應該要想辦法解決這個問題，「月經女生天生的沒得改沒錯，會不舒服、不方便沒錯，但就是給人造成困擾了啊！那不就要找看看能不能靠外物改」、「女生應該做好準備自己墊防水墊在屁股下吧，又不是小嬰兒」、「明明女生也該想解決側漏的辦法」。

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