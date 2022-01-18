藍營在野首例！黃裕鈞代表朱立倫　受邀華府智庫演說

▲國民黨國際部副主任黃裕鈞獲邀於美國重要智庫發表演說。（圖／國民黨提供，下同）

記者徐政璿／台北報導

在美中長期戰略競爭加劇下，國民黨主席朱立倫多次強調，任內對美事務將是國民黨的「重中之重」。本週一，刻正於華府籌備國民黨駐美代表處的國際部副主任黃裕鈞受邀至全美最有影響力的智庫之一「布魯金斯研究院」（Brookings Institution）參加閉門研討會發表演說，為國民黨在野以來首次受邀具有黨職的講者。

因應美國嚴峻疫情，此次研討會改為線上視訊連線，包括美國政要、學界人士等共有20人參加視訊會議，反應熱烈。本次視訊會議是由美國前國安會亞太事務主任、現任布魯金斯學會外交政策項目研究員暨Michael H. Armacost項目主席何瑞恩先生（Ryan Hass）擔任主持人。會中由黃裕鈞對與會來賓發表演說，並接受現場提問。

該視訊會議為黃裕鈞於去年底赴美籌辦國民黨駐美代表處後，首度以座談會的型式一次面對華府政學界各領域菁英與意見領袖，就台美關係、國際外交情勢發展等交換意見。

黃裕鈞表示，國民黨作為忠誠的在野黨立志於深化美台外交關係，朱立倫上任以來全力重新建立與美方溝通的管道。赴美一個多月以來，代表傳遞國民黨所捍衛的民意及自由民主價值，也確保來自台灣的不同觀點都能在華府得到充分討論。

黃裕鈞強調，朱立倫在華府有很多老朋友，許多聲音對他重掌國民黨給與祝福，也希望能早日與他在華府碰面。

在全球享負盛名、多次拿下全球智庫排名第一名的「布魯金斯研究院」位於美國華盛頓特區，主要研究社會科學，特別是著重全球經濟發展、都市政策、政府、外交政策等重大議題。