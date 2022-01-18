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搭台鐵「脫口罩狂哼歌」　油頭哥直視鏡頭！網超抖：太恐怖了吧

▲▼ 。（圖／翻攝爆怨公社）

▲油頭哥沒戴口罩，讓原PO超驚慌。（圖／翻攝爆怨公社）

網搜小組／劉維榛報導

疫情緊繃之際，卻有台鐵乘客搭車「無罩唱歌」，讓整車廂民眾超崩潰！一名男網友痛批，昨（17）日早上搭車北上，怎料左前方的男子脫下口罩哼歌，列車長勸導離去，男子又我行我素脫下口罩唱歌。最後，直到員警上車再次勸導，男子才乖乖關閉音樂並戴上口罩，結束這場脫序鬧劇。

「怎有人這麼不要臉？」一名男網友在臉書《爆怨公社》噴火表示，昨日搭乘台鐵時，發現一名長髮男子沒戴口罩，在座位上用筆電看影片，過程中頻頻哼唱，已影響整個車廂的旅客了。

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原PO趕緊找車長反映此事，無奈車長勸導完，前腳才剛離去，該名長髮男子就把口罩脫掉，讓原PO拍下畫面公審「現在什麼時期還這麼白目？」

▲▼ 。（圖／翻攝爆怨公社）

▲▼ 。（圖／翻攝爆怨公社）

▲動用員警勸說，男子最後才乖乖配合 。（圖／翻攝爆怨公社）

兩段畫面可見，原PO站在一旁拍攝，長髮男完全沉浸於音樂中，過程中雙眼還瞄向鏡頭；而另一段畫面是員警上車勸導，列車長也無奈直言「已經很多乘客反映了，不是我說覺得吵...你可以關掉不聽嗎？」

影片曝光後，網友紛紛對於男子的油膩頭髮而感到崩潰，「直接下一站驅逐出站，再附上一張罰單」、「那頭髮是幾百年沒洗嗎」、「看起來很危險」、「乾，那頭髮我要吐了！比我坐月子30天沒洗還油」、「只要不尷尬，尷尬的就是別人」、「彷彿聞到了味道」、「這眼神太恐怖了吧，小心被砍，現在瘋子多啊」。

事後，鐵路警察局台中分局竹南所長傅瑞勳指出，該列車是144次北上自強號，時間為早上8時30分，確實有男乘客大聲播放音樂，已影響其他旅客。經警員與車長勸導，強調若不配合，將由列車長解除運輸契約，而該男子才關閉音樂與戴妥口罩，最後列車長同意男子繼續搭乘列車北上。

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