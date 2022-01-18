美亞國際線上博弈勝率最高1%　贏錢拒出金！坑殺賭客下場曝

記者張君豪／台北報導

台灣博弈業者在英屬薩摩亞群島註冊紙上公司後，以外資之姿在台註冊包含美亞、雲迹、凱富國際公司招攬會員進行線上博弈，但經賭客檢舉玩遊戲贏錢後，業者拒絕出金，等同詐欺，刑事局偵七大隊獲報後展開調查，並在5日拘提包含英商美亞國際莊姓負責人（43歲）等三間跨國公司34名涉案幹部員工。

▲刑事局偵七大隊偵破英商美亞國際公司涉嫌經營跨境博弈平台詐騙賭客，警方逮捕莊姓負責人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵七大隊偵破英商美亞國際公司涉嫌經營跨境博弈平台詐騙賭客，並查扣大批現金。（圖／記者張君豪攝）

英商美亞國際等3家公司從2020年提供線上博弈平台，警方查出雲迹公司負責行政、財務統計，凱富公司則提供線上博弈程式維護，美亞國際則負責攬客開發業務；根據警政署165反詐騙平台統計，曾有賭客透過微信支付信用卡刷了數十萬元玩該集團博弈，贏錢後業者拒絕出金，行為等同詐騙。

刑事局偵七大隊會同台中市刑大科針對、台北市刑大偵一、偵三、偵四、科偵隊、及內湖、中正一、大安、北投分局、基隆市刑大科偵隊、基隆市刑大偵八隊共組專案小組追查、並報請台中地檢署重股檢察官指揮偵辦。

▲刑事局偵七大隊偵破英商美亞國際公司涉嫌經營跨境博弈平台詐騙賭客。（圖／記者張君豪翻攝）

警方調查，發現上述3家公司分別在台北市信義、大安、內湖區及台中西屯區設立6處商辦、華廈公寓辦公地點，刑事局5日持搜索票拘票，兵分多路針對上述處所進行搜索，現場查扣包含「新濠、雲頂、皇冠娛樂」等線上博弈系統，及賭客投注彩金管理系統，並查扣賭資新台幣968萬、帳戶資金668萬餘元、電腦主機25臺、手機14臺、伺服器4臺及公司帳冊等證物，且拘提莊嫌及公司幹部、系統工程司、財管人員及職員共34人到案。

▲刑事局偵七大隊偵破英商美亞國際公司涉嫌經營跨境博弈平台詐騙賭客，賠率表成為坑殺賭客的鐵證。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局指出，上述博弈平台提供真人線上發牌、百家樂、德州撲克、釣魚及各類常見的線上賭博平台，卻以後台工程端設定中獎率僅有0.2～1%且附帶嚴苛觸發條件，等同變相坑殺博弈賭客，警方嘲諷一般賭博是「十賭九輸」但美亞等公司的博弈平台根本連「百賭一贏」的機會都沒有。

但莊嫌等人落網後辯稱，註冊境外公司所設計的博弈平台均有設計阻擋台灣境內IP登入參加博弈機制，公司純屬開發經營境外博弈遊戲，但警方發現多數被害人根本都是台灣人，認為莊嫌等人說法顯 係狡辯之詞，訊後依觸犯賭博、詐欺、洗錢防制條例等罪名移送台中地檢署複訊，檢察官裁定莊姓主嫌30萬元交保候傳，其餘涉案人5～30萬元交保。

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