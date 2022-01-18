巴士司機「視力漸消失」突倒下　她1舉動超霸氣！成功救命被讚爆

記者詹雅婷／綜合報導

印度馬哈拉施特拉邦一名男司機7日載著33名婦女孩童外出野餐，但在返程途中，他的視力越來越模糊，怎知停車後從駕駛座下來的那一瞬間突癱倒，癲癇發作。車上一名41歲婦女最終決定開車載著司機去醫院，畫面流出後，受到網友高度讚許。

Times Now報導，男司機返程路途開了半小時之後，告訴車上乘客身體不適，且視力漸趨模糊，車上的人得知後感到懼怕，要求司機停車靠邊，先行休息，然而就在他離開駕駛座時，突然癱倒且癲癇發作，痛苦大叫。車上的人見狀後，趕緊把司機扶到一旁坐下。

車上其中一名女子趕緊打電話給旅行社，但卻得知另名司機要花費2小時才能趕到現場。會開車的41歲婦女薩塔芙（Yogita Satav）評估狀況後，下定決心自己來開巴士，爭取第一時間把司機送到醫院。

▲這是薩塔芙第一次駕駛巴士。（圖／翻攝自YouTube）

薩塔芙起初開車速度緩慢，因為道路相當狹窄，直到走上一條比較好開的道路時才加快速度，大約開了25公里後，成功把司機送到醫院接受治療，另名司機也趕到醫院，接手把一行人平安送回浦那區。

「我從來沒開過巴士」，薩塔芙透露，儘管旁人警告相勸，但司機需要住院治療，即便開車和駕駛巴士相當不同，仍下定決心自己來開巴士，「學會開車是我做過最棒的一件事，因為這能夠救人一命」。

在消息傳出後，許多網友紛紛表示，「她的行為令人敬佩」、「薩塔芙是我們所有人的驕傲，為她獻上最棒的祝福」。

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