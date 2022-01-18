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大陸新增本土127例　河南安陽採「中藥輔助治療」：暫無重症患者

▲鄭州疫情,河南,物資。（圖／CFP）

▲河南疫情仍在擴散。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸17日新增新冠確診171例，本土佔127例，其中河南102例、天津18例、廣東5例、北京1例、陝西1例。河南安陽市今（18）日指出，此次疫情累計報告404例確診，患者喝了中藥以後症狀改善比較明顯，暫無重症患者。

據大陸國家衛健委通報，大陸新增確診病例171例，境外輸入44例，包括上海17例、廣東13例、雲南4例、北京3例、四川3例、遼寧1例、福建1例、湖南1例、廣西1例，含6例由無症狀感染者轉為確診病例。

本土病例共有127例，包括河南102例，其中安陽市94例、鄭州市4例、許昌市4例；天津18例，其中津南區15例、西青區2例、河西區1例；廣東5例，均在珠海市；北京1例，在海淀區；陝西1例，在西安市。無新增死亡病例。新增疑似病例3例，均為境外輸入病例，均在上海。

河南作為疫情重災區，在今日的新冠疫情防控新聞發佈會提到，17日新增確診94例；1月8日以來，全市累計報告確診病例404例，其中湯陰縣380例，文峰區19例，滑縣和內黃縣各2例，安陽縣1例。

發佈會指出，目前，安陽市的確診病例主要集中在市第五人民醫院進行隔離治療，在治療過程中第一時間介入了中醫中藥進行輔助治療，以增強患者的抵抗能力，患者喝了中藥以後症狀改善比較明顯，暫無重症患者。

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