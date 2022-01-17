本土竄出17確診「最擔心這例」！　醫憂1走向：代誌大條了

記者邱晟軒／綜合報導

國內今天新增17例確診個案，創下今年新高，值得關注的是，除了聯邦銀行、西堤餐廳群聚案外，還有1案為亞東醫院護理師，且感染源不明。對此，衛福部草屯療養院醫師沈政男坦言，最擔心亞東護理師這案，「如果不是從院內輾轉傳來，那麼代誌就大條了！」

沈政男在臉書發文表示，今天最讓人擔心的，當然是亞東醫院確診護理師，說是沒有照顧染疫病人，那麼到底是怎麼感染？哥是認為，最可能還是從院內傳出，因為機率最大，亞東醫院正在採檢五千員工，結果很快就能揭曉，「反之，如果不是從院內輾轉傳來，那麼代誌就大條了！」

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▲亞東醫院護理師診個案足跡。（圖／新北市府提供）

沈政男指出，就跟先前的機場防疫人員一樣，如果不是從鄰近的染疫者傳來，那麼就是不明傳播鏈已經在社區形成，然而，若果如此，桃園篩檢站不可能連續幾天都篩不到陽性案例。

沈政男說，好多人看到今天新增十七例，都感到不妙了，但，到底是哪裡讓人毛毛的，卻也說不出來。是這樣：從西堤群聚可知，兩天就可傳出下一波，因此，如果疫調與隔離不能在兩天內完成，那麼就不可能圍堵傳播鏈了。

沈政男表示，你看這兩天確診的西堤人客，聚餐都已是1月9日，一個禮拜前的事了。雖然如此，還是不能放棄圍堵傳播鏈！因為，你一放棄，R值就會快速上升，讓疫情失控。努力圍堵，即使無法追得上病毒，還是可以壓制他們的氣焰，讓大家的生活受到最少的影響。

針對亞東護理師確診，沈政男接著表示，該護理師有到海底撈吃飯，就看那餐廳是否擁擠，以及當天生意與用餐狀況了。須知尾牙總是比較歡樂，因此若不設防，很容易散播病毒，至於一般聚餐，或許沒那麼熱鬧。

沈政男認為，比起家庭、學校與職場群聚，餐廳群聚真的棘手太多！一來人客沒戴口罩，再者出入人員難以確實掌握，一旦爆發群聚，處理起來困難重重，「甚至可以這麼說：餐廳群聚將是對抗omicron勝負的關鍵所在！」

▲板橋大遠百海底撈出現確診者足跡。（資料照／記者黃士原攝）

沈政男指出，但你看北北基桃都還沒禁止內用，可見對於防疫仍有相當信心。或許，因為omicron大都是輕症，於是也沒那麼緊張了。

沈政男表示，現在有人說要靠疫苗來壓制omicron，也有人準備推行疫苗護照，更有人說不久就會大爆發，其實，只要不放棄疫調與隔離，這些就不會發生。台灣跟國外防疫的最大差別就是精準疫調與確實隔離，光是這一點就可把R值壓得很低，不至於失控。

沈政男認為，基本上疫情還沒失控，官方不方便對內用做出預防性升級，只能靠民眾自律了。現在的狀況，似乎有一種「反正到最後如果必須與病毒共存也還好」的氛圍正在醞釀。這是錯誤與危險的！在到達必須靠疫苗覆蓋率與疫苗護照來維持生活秩序那一天之前，大家會有一段相當辛苦的歷程，希望不要台灣走到這一天。

▼17日本土新增17例確診，創今年新高。（圖／指揮中心提供）