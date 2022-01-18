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台大醫指西堤群聚「未爆彈很多」　應回歸社區防疫接種疫苗

▲西堤牛排中壢中山店清消完成，並依政府規定停業。（圖／翻攝自Google地圖）

▲西堤群聚感染鏈持續擴大。（圖／翻攝自Google地圖）

文／中央社記者江慧珺台北17日電

聯邦銀行與西堤餐廳COVID-19群聚持續擴大，國內感染症專家直言疫情控制困難，只能回歸社區防疫，人人提高警覺，勤洗手、戴好口罩並打疫苗，也要鼓勵家用快篩或診所快篩。

桃園機場群聚衍生Omicron變異株COVID-19（2019冠狀病毒疾病）社區疫情擴大，擴及歌友會、居服員、聯邦銀行、西堤餐廳、多所校園與仁寶電子等。

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其中中壢聯邦銀行健行分行群聚感染，銀行員1月7日尾牙赴西堤餐廳中壢中山店用餐引起群聚，已累計51名相關人員確診。中央流行指揮中心指揮官陳時中今天表示，相信一定有未爆彈，持續擴大採檢。

「未爆彈很多」，國內感染症權威、台大兒童醫院院長黃立民告訴中央社記者，從桃園機場衍生出的COVID-19疫情入侵社區，每一條傳播路徑都顯示當中有防疫問題存在。

黃立民舉例，西堤餐廳的顧客與員工，先前都認為是在安全的地方吃飯，未料卻爆發如此嚴重的群聚疫情，顯示個人防疫或是空調都可能有問題。

黃立民坦言，防疫與醫療人員長期奮戰，過去雖守得不錯，但疫情升溫時仍顯得人手不足；而要控制Omicron社區疫情困難，只能回歸社區防疫，人人提高警覺，把口罩戴好、勤洗手、維持社交距離等。

台北醫學大學附設醫院胸腔內科主治醫師周百謙也認為，聯邦銀行與西堤餐廳群聚因接觸者掌握較慢，加上餐廳脫口罩用餐，又是密閉空間，感染風險高。

周百謙也提到，近期本土確診個案足跡公布，不少確診者曾搭乘大眾捷運系統，使得疫情更難防範，他建議，若與確診者足跡重疊，務必要留意自身症狀，並盡快篩檢。

周百謙特別強調疫苗接種的重要性，他表示，完整接種後出現突破性感染的個案，多為輕症或無症狀，但沒打疫苗者仍可能有重症，甚至更可能引起免疫風暴。

周百謙也說，即便是產生抗體濃度最高的mRNA疫苗，接種2劑後過3個月以上，對於Omicron變異株的中和力也下降，故必須追加第3劑。

周百謙說，追加第3劑COVID-19疫苗有3大好處，首先是增加抗體量增加基礎保護力，再者是可減緩抗體衰減速度，讓保護力更持久，最後是第3劑接種mRNA疫苗，可喚醒細胞免疫，不單純只靠抗體。

黃立民也呼籲民眾要接種疫苗，另因感染Omicron變異株症狀可能類似流感或感冒，他認為應鼓勵民眾使用家用快篩試劑，診所也可多使用快篩協助釐清。

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