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台日安保夥伴關係論壇今首登場　趙天麟籲促「台灣關係法」立法

▲▼王定宇、趙天麟、林靜儀「台日安保夥伴關係論壇」。（圖／記者屠惠剛攝）

▲首場「台日安保夥伴關係論壇」今天上午登場。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

台日關係持續深化！民進黨立委王定宇、趙天麟、林靜儀今（18）日上午參與首場「台日安保夥伴關係論壇」，日方由前防衛副大臣中山泰秀、現任總務副大臣田畑裕明代表與會。趙在會中主張推動「台灣關係法」立法，加強雙邊各領域合作及對話，並藉此告訴中國：不可冒進改變區域局勢；中山泰秀也呼應說，自民黨內部有組成「台灣關係法」小組討論該議題，應該大力支持台灣加入國際組織，並修法保障經濟安全。

趙天麟會中談及，台日在疫情期間互助互惠，非常感謝日本援贈疫苗予台，並在台灣受到中國打壓的時候積極聲援，台灣和日本是命運共同體，因此，建議台灣、日本兩國可以分別推動「日本關係法」和「台灣關係法」，藉以加強雙邊各領域合作、建立日常溝通平台、提升部會對話層級，並使駐外人員符合平等原則，同時發展觀光讓兩國人民交流更為便利。

趙天麟說，相信若該法立法成功，將可突破過去「不對等」的狀況，對於經營台日世代友誼一定會有積極貢獻，並藉此告訴中國：不可企圖冒進改變區域局勢。

中山泰秀回應，目前自民黨內部有年輕議員組成「台灣關係法」小組，討論應仿效美國《台灣關係法》制定相關的國內法，而在岸信夫擔任防衛大臣之前也參與該小組，他自己也曾就該議題請教各國駐台機構的意見。

中山泰秀直言，他非常質疑50年前日本與中國簽訂《中日和平友好條約》，現在深愛自由民主的台灣和日本應該深入交往，反省過去該法如何影響台日關係，並思考如何前進，例如應大力支持台灣參加世界衛生組織（WHO）等國際組織，修正經濟安全相關法律，確保半導體等供應鏈安全，同時肯定台積電赴日投資對於安全保障有正面助益。

林靜儀：台日可在區域保防、資訊安全領域合作

林靜儀表示，去年日方提出「台灣有事，周邊有事」這句話，台方非常認同這個想法，台灣和日本同樣都是海洋國家，共享民主價值，面對過去「海洋的國界」觀點，應從區域國防角度進一步思考，如何形成新的國際防禦、周邊防禦的連線，「國家範圍雖然有一定海域界線，但在國防安全部分，台日應該有共同攜手合作的機會。」

林靜儀說，期待未來可以推動台灣、日本在周邊海洋領域、國防領域的合作，相關經濟、國防法規，以及訓練及保防系統應該可以更緊密；此外，台灣過去遭受來自中國的假消息，以及對日、韓仇恨的網路資訊戰，例如2018年關西國際機場因風災嚴重淹水期間，假消息導致駐日外交官、台灣政府受到非常強烈的攻擊，而台灣也常出現對於食安方面的假消息，盼未來台日可在資訊安全方面深化合作。

對於林靜儀拋出台日保防合作構想，中山泰秀坦言，現行法規限制台日進行保防方面的合作，不過，這並不表示在限制中沒有可能性，例如美日之間有《美日安保條約》，美台之間也有《台灣關係法》和相關保障宣言，美國身為民主國家，在台灣有事的時候會力挺台灣，或許日本和台灣之間可以建立類似同盟的概念，由美國邀請台灣和日本參加軍事演習，此外，在網路、宇宙等領域也可促進合作，例如加強情報交流、共同因應假訊息等。

田畑裕明談及，日本國會已經在1月17日開議，首相岸田文雄在發表施政方針演說時表示，面對現今國際局勢，應該實施「現實主義」的外交，並修正攸關經濟安全保障和自衛隊的法律，這對日本、東北亞安全將有正面助益；另外務大臣林芳正也在眾議院演說時提及台海和平穩定非常重要，希望以和平方式解決兩岸問題。

▲▼王定宇、趙天麟、林靜儀「台日安保夥伴關係論壇」。（圖／記者屠惠剛攝）

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