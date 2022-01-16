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王定宇批朱立倫福島食品立場因人設事　「他的特色再次顯露無遺」

▲國民黨主席朱立倫接受媒體聯訪。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者林銘翰／台北報導

民進黨立委王定宇16日表示，國民黨主席朱立倫在處理開放日本福島食品上，再次呈現了一人決策、因人設事、搖擺不定、不敢負責，「他的特色再一次顯露無遺」，而民進黨政府絕不開放任何有核污染的食品進入台灣，「不管是哪一個國家，當然也包括日本」。

中廣董事長趙少康日前透過新聞稿表示，「只要日本能向台灣保證進口食品安全，國民黨就同意日本核食進口」，真不敢相信這是國民黨發布的新聞稿，看到差點昏倒。朱立倫16日受訪時則表示，民眾健康安全最重要，也是國民黨堅定的立場，絕對不會認同國際政治利益的交換。

對此，王定宇16日受訪時表示，朱立倫在處理「開放日本福島食品」這一件事情上面，再次呈現了一人決策、因人設事、搖擺不定、不敢負責，「他的特色再一次顯露無遺」。

王定宇說，全世界都知道任何有核污染的食品，沒有任何一個國家願意進口，當然也包括台灣，民進黨政府一再表達，「只要有任何核污染，按照國際標準，我們會採取更嚴格的標準」，絕對不會開放任何有核污染的食品進入台灣，「不管是哪一個國家，當然包括日本」。

「符合國際標準，採取更嚴格的標準」，王定宇強調，台灣對於全世界的貿易原則，也會採取一致性的做法，所以當全球針對日本食品，只剩下中國跟台灣還沒開放時，台灣當然要嚴肅面對這個課題，國人也可以一起來討論。

王定宇批評，國民黨先是丟了一個新聞稿，說會認真思考「符合國際標準的福島食品開放進口」，結果等到趙少康一罵，朱立倫的態度馬上就變，「又變成是絕對不開放或絕對怎麼樣子」。

王定宇說明，如果思考的是國家利益，那就應該堅定立場，如果堅持的是政黨的黨意，或者少數人、深藍的意思，那也一開始表明就好，「不要想要左右逢源」。

王定宇指出，朱立倫一下子想要顯露出為了國家利益，採取理性的態度，一遇到深藍像趙少康這樣的人反彈，馬上又搖擺回去，顯示出強硬、絕對不理性思考的態度。

王定宇認為，朱立倫就是這種領導風格，讓國民黨一再搖擺，一再有支持者從它的車上掉下來，這是國民黨的問題，但是台灣面對國際競爭、面對國際貿易規則，必須要有理性、一致性的思考，至於國民黨要怎麼做，就只能尊重他們。

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