本土14天炸破百例「過年敢返鄉？」　網曝2原因沒在怕：為什麼不行

▲大家還會返鄉嗎？資料照，與本文無關。（圖／記者呂佳賢攝）

記者曾筠淇／綜合報導

桃園相關群聚案持續延燒，眼看本土案例陸續增加，昨天更創今年新高增加17例，農曆春節還敢返鄉嗎？就有網友丟出討論，雖然火車票已經訂好，但他還是相當猶豫，大家會回家嗎？貼文曝光後，底下網友提出2原因直呼不怕，照樣回家。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「疫情這樣要不要返鄉過年啊」為題發文，提到他是北漂族，雖然早早就訂好火車票，但現在疫情緊張，每天都爆出好幾例，實在猶豫要不要如期返鄉，大家有要回家嗎？

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貼文曝光後，一票網友認為政府沒有說不行，當然照樣返鄉，「又沒限制」、「沒差吧？真的有問題政府就會有動作」、「怕啥？政府都還沒升級」、「當然要返鄉啊，政府都沒說不要」、「政府又沒禁，幹嘛不回去」。

▲多數網友覺得返鄉也無妨。資料照，與本文無關。（圖／記者呂佳賢攝）

也有網友認為，疫苗都打了，實在沒有不回家的理由，「沒打疫苗的話就關在家比較安全，有打的話是在怕什麼」、「疫苗都打了，就回去啊」、「那你幹嘛打疫苗」、「認真回，如果全家都打好疫苗完全不用怕，但家中有長輩沒打兩劑，要好好考慮」。

此外，還有些人表示，「隨便你，你不回別人也會回」、「演唱會、夜市到處都是人，不缺你一個」、「外國都可以返鄉了，為什麼你不行」、「高鐵票早賣光了，你說呢」。不過也有些人持相反意見，「不要啊！想害人啊」、「已經退票了」、「北漂的話建議不要」。

經統計，今年本土個案至17日累計105例：

4日4例

5日1例

6日3例

7日4例

8日2例

9日11例

10日6例

11日12例

12日4例

13日14例

14日11例

15日6例

16日10例

17日17例