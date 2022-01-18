　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

本土14天炸破百例「過年敢返鄉？」　網曝2原因沒在怕：為什麼不行

▲▼0216春節連假初五台鐵北返人潮。（圖／記者呂佳賢攝）

▲大家還會返鄉嗎？資料照，與本文無關。（圖／記者呂佳賢攝）

記者曾筠淇／綜合報導

桃園相關群聚案持續延燒，眼看本土案例陸續增加，昨天更創今年新高增加17例，農曆春節還敢返鄉嗎？就有網友丟出討論，雖然火車票已經訂好，但他還是相當猶豫，大家會回家嗎？貼文曝光後，底下網友提出2原因直呼不怕，照樣回家。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「疫情這樣要不要返鄉過年啊」為題發文，提到他是北漂族，雖然早早就訂好火車票，但現在疫情緊張，每天都爆出好幾例，實在猶豫要不要如期返鄉，大家有要回家嗎？

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，一票網友認為政府沒有說不行，當然照樣返鄉，「又沒限制」、「沒差吧？真的有問題政府就會有動作」、「怕啥？政府都還沒升級」、「當然要返鄉啊，政府都沒說不要」、「政府又沒禁，幹嘛不回去」。

▲▼0216春節連假初五台鐵北返人潮。（圖／記者呂佳賢攝）

▲多數網友覺得返鄉也無妨。資料照，與本文無關。（圖／記者呂佳賢攝）

也有網友認為，疫苗都打了，實在沒有不回家的理由，「沒打疫苗的話就關在家比較安全，有打的話是在怕什麼」、「疫苗都打了，就回去啊」、「那你幹嘛打疫苗」、「認真回，如果全家都打好疫苗完全不用怕，但家中有長輩沒打兩劑，要好好考慮」。

此外，還有些人表示，「隨便你，你不回別人也會回」、「演唱會、夜市到處都是人，不缺你一個」、「外國都可以返鄉了，為什麼你不行」、「高鐵票早賣光了，你說呢」。不過也有些人持相反意見，「不要啊！想害人啊」、「已經退票了」、「北漂的話建議不要」。

經統計，今年本土個案至17日累計105例：
4日4例
5日1例
6日3例
7日4例
8日2例
9日11例
10日6例
11日12例
12日4例
13日14例
14日11例
15日6例
16日10例
17日17例

ET快訊
新竹爆4確診！　竹北大遠百宣布延期開幕
Keanna男友「妳虐我千百遍」出聲了！　示愛文被刪光
買地下車位被停走！她半夜回家氣炸　神人曝1招：從此沒人敢再停
來真的！首批11名酒駕犯「殯儀館擦冰櫃」　懺悔喊不敢了
婚禮舉行一半爆衝突！　27人從會場打到街上
Keanna崩潰「廁所昏倒撞頭」　閨蜜文掀瘋猜：ØZI重疊謝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

17項民生物資漲幅創新高！3200戶家庭陷入邊緣　世界展望會募紅包

LIVE／桃機延伸西堤已百人確診「本土今至少+8」　陳時中最新說明

機場確診防疫人員「基因定序今出爐」！王必勝：新、舊傳播鏈是關鍵

全台首座長距跨海「金門大橋」7月完工　3國道建設估今年落成

婆婆要她做12道年菜「不能買」嗆：每家都這樣　網教1招：明年等吃

畢旅排去竹苗「前一晚喊卡」吸熱議！高雄媽失望：孩子難過哭了

太魯閣事故後9個月⋯台鐵公司化有譜！條例最快「過年後」送審

Omicron跟感冒一樣怕什麼？醫嘆：運氣不好　這件事沒達成難開國門

本土14天炸破百例「過年敢返鄉？」　網曝2原因沒在怕：為什麼不行

國旅券後續推旅遊補助？交長曝「檢討計畫」時間點

吳宗憲公司「員工0年終」：一毛都不給　助理狀況外...他摔手機痛譙「跟白癡一樣」

直擊阮經天火鍋店「幫女客人量體溫」！ 下秒突靠近額頭…她尖叫羞爆

成績不重要、這題講完就下課... 超有感「老師幹話」你聽過幾句？

身體一頂！陸男撞碎整片玻璃門　差點滑倒跌沙發上...撞到頭痛爆

廂型車逆向硬超！險擦撞機車　10秒後照樣等紅燈...騎士笑死

Lulu主持台北跨年「台上唱到台下XD」　吐「合作木曜」心聲…獲讚：太罩了！

海關退役犬以前搜到毒品才坐下 現在牠聞香「電鍋前蹲坐」媽笑翻

【聲林之王3】EP6 精華｜李拾壹神改編《良心》 乱彈阿翔.九九唱尬攏燒聲 徐佳瑩大讚「超越音樂的境界」｜庾澄慶 Faye 曹雅雯 畢書盡 Lulu ｜Jungle Voice 3

街上全濕差點滑倒拚命掙扎　他突跳起舞妹子驚呆回頭

40移工彰化車站前大亂鬥！　見1員警鳴笛全落跑還闖紅燈

17項民生物資漲幅創新高！3200戶家庭陷入邊緣　世界展望會募紅包

LIVE／桃機延伸西堤已百人確診「本土今至少+8」　陳時中最新說明

機場確診防疫人員「基因定序今出爐」！王必勝：新、舊傳播鏈是關鍵

全台首座長距跨海「金門大橋」7月完工　3國道建設估今年落成

婆婆要她做12道年菜「不能買」嗆：每家都這樣　網教1招：明年等吃

畢旅排去竹苗「前一晚喊卡」吸熱議！高雄媽失望：孩子難過哭了

太魯閣事故後9個月⋯台鐵公司化有譜！條例最快「過年後」送審

Omicron跟感冒一樣怕什麼？醫嘆：運氣不好　這件事沒達成難開國門

本土14天炸破百例「過年敢返鄉？」　網曝2原因沒在怕：為什麼不行

國旅券後續推旅遊補助？交長曝「檢討計畫」時間點

iOS 15再爆bug！Safari上網「帳密恐外流」　只能關掉這設定改善

立法院修憲委員會初審　3黨共提「18歲公民權」送院會表決

士林分局社子派出所落成啟用　結合職務宿舍外觀藏亮點

17項民生物資漲幅創新高！3200戶家庭陷入邊緣　世界展望會募紅包

第一次穿禮服拍照！　張齡予鬆口「結婚不辦婚禮」原因曝光

台股跌破5日線！台積電回檔跌逾3%　指數跌146點收18378

曾豪駒點名7投競爭先發　翁瑋均二度動刀應趕不及上半季

LIVE／桃機延伸西堤已百人確診「本土今至少+8」　陳時中最新說明

2022全國蓮霧、蜜棗評鑑成績出爐　林元宗、賴隆溪摘下王座

完整體破局！Apink回歸只有5人　YG認「娜恩缺席」：行程難調整

生活熱門新聞

現在只是前菜！醫預測「Omicron大爆發時間點」

西堤狂燒和變冷有關！醫警告24小時內「別做這動作」

快訊／新竹1家4口確診！感染源不明

3縣市大雨！今全台有雨　下波鋒面掃過時間曝

新竹三民國小1學生確診　今起停課放寒假

新竹1高中宣布　明起預防性停課

本土+17　醫曝防疫2方向：真的不考慮升三級嗎

即／防疫計程車司機確診再+1　恐怖Ct值曝

最擔心這例！　醫憂1走向：代誌大條了

新竹1家4口確診！父母與「明新科大有建教合作」

即／桃園國高中考完期末考「直接放寒假」！

西堤相關日增14確診　醫：天呀！這是什麼傳染力

「2劑高端＋莫德納」24小時症狀曝

疫情拉警報是否取消內用　盧秀燕：不排除

更多熱門

相關新聞

Omicron跟感冒一樣怕什麼？醫嘆：運氣不好

Omicron跟感冒一樣怕什麼？醫嘆：運氣不好

Omicron疫情全世界延燒，許多國家疫情升溫都是這株變異株所造成，而近期台灣本土疫情也受到Omicron衝擊，一位旅居荷蘭的台灣人曾評論，其實確診就跟感冒一樣，不明白「為何台灣這麼恐慌？」對此，有醫師表示，之所以會擔心疫情擴散，就是因為我們底子還練得不夠，但第三劑覆蓋率達60%以上的社區，是可以準備與病毒共存的。

高端需求量微增　北市將供7200劑

高端需求量微增　北市將供7200劑

國旅券後再推補助？交長回應了

國旅券後再推補助？交長回應了

若中央同意　北市將在2區推疫苗通行證

若中央同意　北市將在2區推疫苗通行證

過去那套對付Omicron不夠！專家：防群聚連環爆「這4招才有效」

過去那套對付Omicron不夠！專家：防群聚連環爆「這4招才有效」

關鍵字：

台灣防疫新冠疫情新冠肺炎返鄉過年PTT

讀者迴響

熱門新聞

Keanna改口！抖出「ØZI曖昧私訊」：我心寒堅持保護你

ØZI經紀人回應了！

謝和弦踢爆Keanna纏ØZI露骨內幕！

現在只是前菜！醫預測「Omicron大爆發時間點」

吳宗憲旗下公司「員工0年終」　火大痛罵

西堤狂燒和變冷有關！醫警告24小時內「別做這動作」

網美賣一次4萬！　「交涉＋開房過程」全被拍

宋智雅穿假貨道歉！金賢中「秒退追」狠心切割韓網炸鍋

快訊／新竹1家4口確診！感染源不明

《驕女》林萱瑜被爆下海價碼曝光

N刷《華燈》找細節！發現蘇媽媽「5大死亡線索」

睡多久才夠？6年齡時數一次看

3縣市大雨！今全台有雨　下波鋒面掃過時間曝

Toyz合體謝和弦上訴…

桃園婦客廳亡！兒伴屍一周：有幫媽蓋棉被

更多

最夯影音

更多
吳宗憲公司「員工0年終」：一毛都不給　助理狀況外...他摔手機痛譙「跟白癡一樣」

吳宗憲公司「員工0年終」：一毛都不給　助理狀況外...他摔手機痛譙「跟白癡一樣」
直擊阮經天火鍋店「幫女客人量體溫」！ 下秒突靠近額頭…她尖叫羞爆

直擊阮經天火鍋店「幫女客人量體溫」！ 下秒突靠近額頭…她尖叫羞爆

成績不重要、這題講完就下課... 超有感「老師幹話」你聽過幾句？

成績不重要、這題講完就下課... 超有感「老師幹話」你聽過幾句？

身體一頂！陸男撞碎整片玻璃門　差點滑倒跌沙發上...撞到頭痛爆

身體一頂！陸男撞碎整片玻璃門　差點滑倒跌沙發上...撞到頭痛爆

廂型車逆向硬超！險擦撞機車　10秒後照樣等紅燈...騎士笑死

廂型車逆向硬超！險擦撞機車　10秒後照樣等紅燈...騎士笑死

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面