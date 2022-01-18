Omicron跟感冒一樣怕什麼？醫嘆：運氣不好　這件事沒達成難開國門

▲醫師表示，國內加強劑覆蓋率尚未達到60%，否則是可以準備與病毒共存的。（圖／記者邱顯燁攝）

記者張乃文／綜合報導

Omicron疫情全世界延燒，許多國家疫情升溫都是這株變異株所造成，而近期台灣本土疫情也受到Omicron衝擊，一位旅居荷蘭的台灣人曾評論，其實確診就跟感冒一樣，不明白「為何台灣這麼恐慌？」對此，有醫師表示，之所以會擔心疫情擴散，就是因為我們底子還練得不夠，但第三劑覆蓋率達60%以上的社區，是可以準備與病毒共存的。

Omicron症狀輕微，就連中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞也說，「輕到不一定有警覺」，如：喉嚨痛算常見症狀，甚至會出現無症狀。但這可怕之處在哪？醫師姜冠宇表示，會擔心現在的疫情擴散，是因為「底子」還練得不夠。

[廣告]請繼續往下閱讀...

姜冠宇直言，「第三劑覆蓋率有到達60%以上的社區，還是可以準備與病毒共存的」。他提到，春節7+7+7的專案是考慮到Delta病毒所需的兩劑疫苗覆蓋率達成，讓出防疫旅館量能和國際狀況為開國門準備。

▲醫師指出，擔心現在的疫情擴散，就是因為「底子」還練得不夠。（圖／記者湯興漢攝）

「但是運氣很不好，Omicron居然挑這種時間來叩門」姜冠宇說，以社區抗感染而言，我們等級不夠無法破關。同時，他也解釋何謂「與病毒共存」，用天氣比喻，就是社區難免飄著微雨，有廣泛施打疫苗的大部分人都有「雨傘」，保護自己，也能為不能打疫苗的小孩撐起傘。

假設太少人打足夠的疫苗，導致病毒囂張起來，等於是狂風暴雨，該地區的人有撐雨傘也沒用，除了節縮自己的社交能量外，等待大家都把第三劑打完，方能期待在春節後討論與病毒共存。姜冠宇也貼出美國過去施打二劑的資料，當一、二劑的人口達到一定規模的時候，明顯壓制確診率與住院率。

姜冠宇推測，可將這現象去臆測為第三劑接種後對Omicron的反應，也就是說，既然Omicron需要打三劑才合格，零星案例進入社區化為零星感染，即便可能還是會有染疫者，但病毒四處碰壁無法囂張，這就是我們要追求與病毒共存的未來。