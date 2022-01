東加火山「岩漿碰海水」瞬間爆炸　音速衝擊波輻射噴出畫面曝光

▲東加海底火山「洪加湯加-洪加哈派」噴發衛星照。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

南太平洋島國東加(Tonga)海底火山在周末爆發,當時攝氏1000度的岩漿遇到20度的海水,造成瞬間大爆炸,連遠在2300公里外的紐西蘭都能聽到爆炸聲響,爆炸造成的海嘯也襲擊太平洋周圍國家。火山口形成的小島在噴發後幾乎從地表消失,目前衛星無法監測到水面下的動態,科學家也表示,現在無從判斷接下來會發生什麼事情。

Tonga’s Hunga Tonga volcano erupted early this morning sending out a massive shock wave captured on satellite pic.twitter.com/0CJH6R1VYZ