東加火山「岩漿碰海水」瞬間爆炸　音速衝擊波輻射噴出畫面曝光

▲東加海底火山「洪加湯加－洪加哈派」噴發衛星照。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

南太平洋島國東加（Tonga）海底火山在周末爆發，當時攝氏1000度的岩漿遇到20度的海水，造成瞬間大爆炸，連遠在2300公里外的紐西蘭都能聽到爆炸聲響，爆炸造成的海嘯也襲擊太平洋周圍國家。火山口形成的小島在噴發後幾乎從地表消失，目前衛星無法監測到水面下的動態，科學家也表示，現在無從判斷接下來會發生什麼事情。

Tonga’s Hunga Tonga volcano erupted early this morning sending out a massive shock wave captured on satellite pic.twitter.com/0CJH6R1VYZ — Latest in space (@latestinspace) January 15, 2022

根據《路透社》報導，位於太平洋「火環帶」（Pacific Ring of Fire）上的東加海底火山「洪加湯加－洪加哈派」（Hunga Tonga-Hunga Ha'apai）從上個月開始，就持續噴發出火山氣體，直到上周末發生大噴發。當時攝氏1000度左右的岩漿遇到20度的海水，造成瞬間的巨大爆炸，連遠在2300公里外的紐西蘭都能聽到，後續引發的海嘯也襲擊太平洋沿岸國家。

▲▼東加海底火山噴發前後衛星照。（圖／路透）



駐紐西蘭的史密森全球火山作用計畫（Smithsonian Global Volcanism Program）火山學家克里普納（Janine Krippner）表示，「目前令人擔憂的是，我們掌握的訊息太少，這很可怕，當噴發口在水下時，我們無從判斷接下來會發生什麼事。」她也指出，火山現場的監測儀器可能在噴發中被摧毀，現在正努力蒐集現有的數據來進行評估。

這次的噴發威力非常強勁，衛星不但從太空拍到巨大的火山雲灰，還捕捉到了從火山中以接近音速輻射衝出的大氣衝擊波。澳洲摩納希大學（Monash University）火山學教授卡斯（Raymond Cas）指出，當過熱的岩漿迅速上升並遇到涼爽的海水，大量的火山氣體會讓爆炸威力更強。

▲東加海底火山「洪加湯加－洪加哈派」噴發衛星照。（圖／路透）



美國氣象學家瓦家斯基（Chris Vagasky）發現，在爆發的前幾天，火山周圍的閃電次數增加到了約3萬次，而在噴發當天3小時內就偵測到40萬次閃電，相當於每秒100次閃電。澳洲摩納希大學（Monash University）火山學教授卡斯（Raymond Cas）說，火山口可能會在數周或數個月內的時間繼續釋放氣體和其他物質，「再發生幾次噴發並不罕見，但不可能像15日那麼大，因為一旦脫離了氣體，就會平靜下來。」

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