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海嘯已奪2命！東加小島測到求救訊號　105居民生死未卜

▲▼紐西蘭軍機偵測東加火山爆發後的災情，諾穆卡島（Nomuka）被火山灰覆蓋。（圖／路透）

▲ 紐西蘭軍機偵測東加火山爆發後的災情，諾穆卡島（Nomuka）被火山灰覆蓋。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

東加鄰近海底火山14、15日劇烈噴發，被指為太平洋幾十年來最嚴重的火山爆發事件，引發地震及海嘯，多達8萬人受到影響。大浪襲擊東加沿岸地區，已知造成2人罹難，還有幾座孤立的低窪島嶼至今毫無音訊，二座居民合計約百人的小島偵測到求救訊號，災情引發憂慮。

東加外交及貿易部發言人18日下午公布最新消息指出，15日海嘯過後，現已確認有2人喪命。英媒先前報導，居住東加的50歲英籍女子格拉芙（Angela Glover）為救狗遭海嘯捲走失蹤，丈夫發起搜救後，遺體在岸邊尋獲，但目前不清楚東加當局18日證實的2名死者是否包含格拉芙。

紐西蘭代理駐英高級專員倫德（Peter Lund）18日則透露，東加首都努瓜婁發（Nuku'alofa）遭受嚴重破壞，據警察顧問說法，已有多達3人死亡，但這項數字未經證實。

紐西蘭國會議員莎莉莎（Jenny Salesa）有家人住在東加，她向紐國媒體說明，一座名為阿塔塔（Atata）的島嶼災情令人憂心，「最讓人擔憂的是這些地勢低窪的外島」，至今仍無法與島上居民取得聯絡，擔心他們可能已經被淹沒。

聯合國人道事務協調廳（OCHA）指出，哈派群島（Haʻapai）音訊全無，並對另二座低窪的福諾伊島（Fonoi）及檬果島（Mango）表示擔憂。福諾伊島上有69人，檬果島則有36人，OCHA先前在此偵測到求救訊號，合計105名居民目前生死不明。

▲▼東加海底火山「洪加湯加－洪加哈派」（Hunga Tonga-Hunga Ha`apai）噴發衛星照。（圖／路透）

▲ 衛星捕捉東加海底火山爆發狀況。（圖／路透）

由於海底電纜受損，東加國際通訊中斷，需數周時間才能修復，紐澳正透過衛星電話提供協助。當地電話網絡已經恢復，但火山灰污染飲用水，危害健康。

在努瓜婁發以西21公里的希希福半島（Hihifo）上經營哈塔夫海灘渡假村（Ha'atafu Beach Resort）的業者連上臉書後發文表示，渡假村已經全毀，為躲避海嘯，他們全家逃到叢林中，「整片西海岸到整座村莊都完全被摧毀。」

東加災情慘重，周圍國家紛紛伸出援手，不過外交官也擔憂，救援物資可能攜帶新冠病毒，入侵這塊疫情境土。東加駐澳洲高級專員公署副署長圖伊哈朗金吉（Curtis Tu'ihalangingie） 表示，所有運往東加的物資都須經過隔離，且海外人員可能被禁止下機，以免掀起疫情海嘯。

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