衛星照曝光！東加火山爆發「硫化雲」逼近澳洲　度假村遭徹底摧毀

▲歐洲航空監測「哥白尼計畫」（Copernicus Programme）的衛星圖像顯示，一大團二氧化硫逐漸往澳洲飄去。（圖／翻攝臉書Sigatoka Totoka）

記者吳美依／綜合外電報導

東加海底火山14、15日二度噴發，引發海嘯及規模7.4強震，被認為是30年以來全球最大火山噴發。衛星圖像顯示，火山灰及二氧化硫（SO2）形成一大團有毒雲霧，正籠罩在太平洋上空，逐漸往外擴散，並且朝著澳洲方向逼近。東加各島目前幾乎與外界斷聯，但已開始傳出零星傷亡通報，一名業者在臉書上表示，他的度假村被徹底摧毀了。

▲衛星雲圖顯示，東加海底火山噴發後形成的二氧化硫雲霧飄過太平洋。（圖／路透）

CNN報導，美國丹尼森大學教授克萊梅蒂（Erik Klemetti）指出，事實上，火山灰顆粒很快就會脫離大氣層，反而是大量二氧化硫，更有可能降低氣溫。二氧化硫是一種無形的有毒污染物，會隨時間推移，轉化為硫酸液滴，形成酸雨，也可能影響居民雙眼、肺及呼吸系統等等。

二氧化硫抵達平流層後，將與水氣發生作用，形成氣融膠，阻擋陽光直射，進而使得地球溫度下降。儘管如此，科學家估算數據後指出，本次火山噴發排出的二氧化硫量，遠低於顯著改變全球氣候的標準。

▲東加「洪加湯加－洪加哈派」（Hunga Tonga-Hunga Ha’apai）火山噴發瞬間。（圖／路透）

聯合國人道事務協調廳（UN OCHA）表示，東加各島的傷亡狀況不明，「目前尚不能排除進一步火山活動」。該組織在哈派群島 （Haʻapai）偵測到求救信號，透過衛星影像發現諾穆卡島（Nomuka）大量建築被毀，並且特別對一共105人居住的福諾伊島（Fonoi）及檬果島（Mango）表達擔憂。

海底火山噴發後，東加機場關閉，海底纜線斷掉，幾乎全面與外界斷聯。但是，位於首都努瓜婁發（Nuku’alofa）西方21公里的「哈塔夫海灘度假村」（Ha'atafu Beach Resort）業者如今成功連上臉書，宣布度假村「完全被毀滅了。」

▲紐西蘭軍機偵測東加火山爆發後的災情，諾穆卡島（Nomuka）也被火山灰覆蓋。（圖／路透）

紐西蘭派出軍機偵查後，18日通報東加主要島嶼「東加塔布島」（Tongatapu）西岸慘重災情，這裡有大量度假村及觀光景點，也是首都所在地，如今卻被厚厚的火山灰完全覆蓋。該國指出，他們正努力與其他小島取得聯繫。

澳洲太平洋事務部長薩撒加（Zed Seselja）表示，首要任務是運送救災物資，紅十字會亞太地區負責人馬修（Alexander Matheou）認為，淨化水質除去火山灰、提供避難所，並且讓居民與家人團聚，是目前最重要的工作。

東加火山噴發 釋放大量二氧化硫！斐濟政府警告：小心酸雨

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