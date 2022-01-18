東加「蓋滿火山灰」對比照曝！全國僅1例確診　物資先隔離才放行　

▲東加首都努瓜婁發（Nukualofa）主要港口火山噴發前後對比照。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

南太平洋島國東加（Tonga）海底火山在周末爆發，雖然未對主要島嶼造成重大傷害，從曝光的對比照也能看出，島嶼幾乎被火山灰給覆蓋，而火山附近的外圍小島，至今尚未恢復通訊，無法得知確切情況。儘管紐澳積極尋求給予援助，但東加在過去兩年的疫情中，僅出現1例確診病患，讓當局在向外國求援上更謹慎，基本上所有送達的物資都必須先進行隔離，所有外國人員都禁止下機。

▲紐西蘭C-130運輸機準備將物資運往東加。（圖／路透）



根據《每日郵報》報導，東加在火山爆發後，目前國內的通訊已經恢復，但對外聯絡仍在搶修中，紐西蘭派出的偵察機回報，東加主要島嶼有重大財產損失，幸運的是居民生命未受到威脅。聯合國人道主義事務協調辦公室（UN OCHA）則指出，靠近火山的芒果島（Mango）與福諾伊島（Fonoi）目前狀況不明，有收到島上105位居民的求救訊號，但現在聯繫中斷，不排除有嚴重災情。

▲ 東加「洪加湯加－洪加哈派」（Hunga Tonga-Hunga Ha’apai）火山噴發前後對比照。（圖／路透）



東加主要島嶼東加塔布島（Tongatapu）的西部海灘受到嚴重破壞，幾處渡假勝地和房屋嚴重損毀，海嘯也淹沒了正對火山北部的海岸線，南部也能看到破壞痕跡，而東南角的一處機場也有部分損毀，表明海嘯深入內陸至少兩英里；周圍的沃萊瓦島（Uoleva）、諾穆卡島（Nomuka）和烏伊哈島島（Uiha）災損程度也差不多。

▲紐西蘭偵察機拍下東加沿岸遭火山灰覆蓋畫面。（圖／路透）



東加駐澳洲高級專員公署副署長圖伊哈朗金吉（Curtis Tu'ihalangingie）表示，目前東加的對內通訊基本上都已恢復，但海底電纜受損嚴重，目前對外聯繫尚未恢復，預計還需三周的時間才能修復完畢。此外，東加自新冠疫情爆發以來，僅出現1例境外移入的確診病例，讓國內擔心國際的救援送達後，會將病毒一起帶入。

▲東加首都努瓜婁發火山噴發前後對比照。（圖／路透）



圖伊哈朗金吉強調，政府不希望在火山爆發過後，又帶來另一波疫情海嘯。目前紐西蘭希望能在18日透過軍用運輸機將基本物資，如飲用水、食物等送往東加，但圖伊哈朗金吉指出，所有援救物資在抵達後，都必須接受隔離，但未說明隔離時間，且救援人員也不允許下機，這意味著外國救難與醫務人員無法給予幫助。

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