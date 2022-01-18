1男3女「網約」湖邊集體輕生　日老翁散步見屍嚇瘋

▲老翁在湖邊散步時，意外發現有4名男女在車內集體燒炭自殺。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者王佩翊／編譯

日本埼玉縣1名71歲老翁17日上午在湖邊散步時，突然看到一輛可疑車輛，上前一看才發現車內坐著多名男女，明顯死亡，而車內也有濃煙與燒炭痕跡。警方接獲通報後趕往現場，並在車內發現疑似遺書的字條，初步判斷4人是透過網路結識，並相約集體自殺。

根據《埼玉新聞》報導，埼玉縣這名老翁17日上午8時50分左右，前往住家附近的鐮北湖散步，然而該條路平時人煙稀少，當天卻在附近的一處空地上發現一輛車輛，驚覺有異的他隨即上前查看，沒想到卻看到車內有3人，裡頭同時飄著濃煙，連忙報警。

▲警方在車上發現燒炭痕跡以及類似遺書的字條。（圖／取自免費圖庫pakutaso）



警方接獲通報後隨即趕往現場，並在車上發現另外一人，一共4人，但都已經明顯死亡。死者分別是坐在駕駛座上的1名男子、副駕駛座的1名女子以及後座的2名女子，其中男性目測約為30歲到40多歲，女性則目測皆為20多歲。警方隨後也在後座後方的平台發現燒炭痕跡，而窗戶則是全部被從車內用膠帶封死。

警方在車內發現一份類似遺書的字條以及汽車的鑰匙。根據調查，車子是男子所租賃的，疑似是專門為了自殺而準備。雖然還無法釐清4人的關係，不過由於身上都沒有外傷且車內有燒炭痕跡，因此警方初步判斷應是自殺。據悉，4人透過網路相約集體自殺的可能性極高，目前警方也持續調查死者們的確切身分。

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