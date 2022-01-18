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日本外相林芳正國會演說　重視「台海和平穩定」

▲▼日本外務大臣林芳正。（圖／路透社）

▲日本外務大臣林芳正17日在眾議院演說，強調台海和平穩定。（圖／路透社）

中央社記者楊明珠東京17日專電

日本外相林芳正17日在眾議院院會進行外交演說提到對中國的外交時表示會冷靜且堅毅應對。他也強調台灣海峽和平與穩定的重要性。

林芳正在談到日本對中國的外交時強調，無法認同中國試圖在東海片面改變現狀，日本會冷靜且堅毅因應。

對於中國，林芳正表示，日本該主張的就會主張，將要求中國做出負責任的行動；對於共同的課題，日本將與中國進行合作。今年是日本與中國建交50週年，他說，期待能建立具建設性且穩定性的日中關係。

林芳正指出，將加強美日同盟的遏止力及因應力。言下之意，日本將加強防衛能力。

此外，他還強調，為了實現「自由且開放的印度太平洋」，日本不僅要與美國，也要與澳洲、印度、東南亞國家協會（ASEAN）、歐洲等「夥伴國」加強合作。日本也重視日本、美國、澳洲、印度4國的四方安全對話（Quad）。

有關日韓關係，林芳正提到「前徵用工」（遭日本企業強徵的南韓勞工）訴訟問題、慰安婦問題。他指出，遵守國與國之間的約定是國家間的基本責任。

對於北韓持續開發彈道飛彈一事，林芳正認為，應該以日美、日美韓的框架密切合作，促使北韓邁向完全非核化。

日本首相岸田文雄去年10月就任首相，去年11月10日新內閣上路，林芳正擔任外相。

此外，日媒報導，本月21日岸田將與美國總統拜登舉行視訊會談。這將是岸田就任首相後與拜登首度有較長時間的會談。對於中國在台灣海峽反覆採取威脅性的行為，拜登與岸田將交換意見。

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