▲利用「機械除草」偷整地，三峽業者違反水保法遭重罰6萬。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局推出農地機械除草申請簡政便民，讓農民能夠利用小型機具將農地雜草去除，但機械除草是指將人力無法移除之雜木使用動力機械去除，不能對農地進行開挖及整坡行為，日前三峽區陳姓業者向農業局申請機械除草，實則進行整地行為，農業局依法裁處6萬元，並要求業者限期改正，逾期未改正將連續處罰。

2022年剛開始，農業局接獲警察局通報三峽區添福里有機具在施工，經初步了解申請人為進行土地鑑界，向農業局申請機械除草以利後續作農耕使用。為求謹慎農業局獲報後立即派員前往釐清狀況，現場查獲陳姓業者對農地邊坡坡腳開挖，業者未先擬具水土保持申請書件而擅自開挖整地遭市府裁罰6萬元整，並要求限期改正，本案農業局及公所等相關單位將持續加強巡查，倘逾期未改正或有再違規情事，市府將加重處罰。

▲新北市農業局現場勘查，查獲陳姓業者未經申請而擅自整地。

農業局表示，申請機械除草並非免死金牌，在山坡地進行開挖整地、改變地形等行為仍應申請水土保持計畫，經核定後始得施作。民眾對水土保持計畫申請有疑慮，可先向農業局申請水土保持服務團免費諮詢，新北市水保服務團於每周一、周四在新北市政府22樓提供免費水土保持專業諮詢，民眾亦可撥打水土保持服務專線：02-2965-9930洽詢。

民眾若有發現不明人士及機具，隨意開挖山坡地或堆積土石之行為，可撥打1999新北市民專線通報，新北市政府將立即派員前往制止取締。依水土保持法規定，如未按規範實施水土保持之處理與維護，將處6萬元以上30萬元以下罰鍰，如有涉及致生水土流失者，就要面臨6個月以上的刑責亦要併科罰金，呼籲民眾切勿心有僥倖以身試法。

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