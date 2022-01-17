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陽明山箭竹筍採筍證申請開跑　即日起開放跨區各公所申辦

▲陽明山箭竹筍採筍證申請即日開跑　開放跨區各公所申辦。（圖／新北市農業局提供）

▲陽明山箭竹筍採筍證申請開跑，即日起開放跨區各公所申辦。（圖／新北市農業局提供）

記者郭世賢／新北報導

陽明山國家公園是北臺灣重要的箭竹筍產區，凡設籍在新北市淡水區、三芝區、石門區、金山區及萬里區內符合資格的農民，即日起至9月底止，皆可向該地區公所提出申請國家公園一般管制區採筍證，有效期2年。

箭竹筍是箭竹屬包籜箭竹種，又稱「雲筍」、「孤竹仔筍」或「箭筍」、「劍筍」，是臺灣特有種，僅存於闊葉樹山林中，因其外觀呈細長狀，類似箭故稱為箭竹筍，嫩筍呈細長狀，以長15公分，直徑l1公分以上，質細肉白者為上品。

陽明山箭竹筍價格過年前約每台斤300-400元，春季約150-200元，農民大多販售給當地的餐廳，或在農曆春節前後於市區攤販販售，民眾若想品嘗限量的當季美味，可在採筍期間尋訪當地市場。

依據「陽明山國家公園範圍內申請採摘箭竹（包籜矢竹）筍作業要點」規定，申請採筍人應具農民身分，農地位於陽明山國家公園範圍內，或設籍於新北市的淡水區（水源里、樹興里）、三芝區（興華里、店子里、圓山里）、石門區（山溪里、乾華里）、金山區（兩湖里、重和里）、萬里區 （磺潭里、雙興里、溪底里）等12個里的農民皆可申請，惟每戶不得超過4人。採筍時間每年分2期：第1期自2月15日至4月15日；第2期自8月1日至9月30日。未經核准，不得私自竊取、收受、販售，民眾採摘時須注意相關法令。

新北市農業局提醒，今年有意申請摘採箭竹筍且符合資格的農民請儘早提出申辦。如果有相關申請疑問，可以逕洽詢該當地該公所。另外提醒農民採筍時，應注意相關法令，避免觸法。

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