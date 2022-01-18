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撒哈拉沙漠驚現「神秘藍倒勾」　Google最新衛星圖曝

▲▼ 撒哈拉沙漠驚現「神秘藍倒勾」　Google最新衛星圖曝。（圖／翻攝reddit）

▲藍色倒勾現蹤撒哈拉沙漠。（圖／翻攝reddit）

記者張靖榕／綜合外電報導

地球至今仍有許多地方是人類鮮少或從未探訪過的，一名網友日前把Google衛星地圖畫面截圖分享到網路上，表示在撒哈拉沙漠一處顯然從未有人到過的深處，地表竟出現一個「藍色大勾勾」，像倒過來的Nike圖樣，而且藍色的部分似乎還閃爍著不可思議的金光。

該名網友在美國知名論壇reddit放上圖片，立刻引起網友討論，有些人認為該處可能原本是水源冒出的地點，之所以會形成倒勾的形狀，或許是在沙漠終年大量的風吹沙作用之下，形成人類一般難以想像的景象。

不過根據《每日星報》報導，這些照片出現的時間不過十幾天，因為上頭還有2022年的浮水印。事實上就在「藍色大勾勾」北方不過幾百公里遠的地方，還有一座更大、更加蔚藍的藍色區域，從衛星圖看上去像是藍色的雪降在大片群山之上，但該地點在阿爾及利亞的拉甘區（Reggane），那裡並沒有群山。

▲▼ 撒哈拉沙漠驚現「神秘藍倒勾」　Google最新衛星圖曝。（圖／翻攝reddit）

▲阿爾及利亞拉甘區出現「群山降藍雪」的神祕美麗景象，但該處實際上並不是山區。（圖／翻攝reddit）

原PO表示這個發現很有趣，他認為從衛星圖上來看所有沙子都浮了起來，藍色區域則像閃著剔透光芒的藍寶石，或是某種閃著藍光的沙粒。部分留言認為這可能是「撒哈拉之眼」的一部分，但撒哈拉之眼位於西非國家茅利塔尼亞的國境中央偏北，和阿爾及利亞的拉甘區相差十萬八千里，儘管兩國有少部分領土接壤，但大部分區域中間都還夾著另一個國家馬利。

一名網友指出，地圖上可以探勘地震線，代表可能在不久後會作為開採石油的區域或天然氣的礦場。

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