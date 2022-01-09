未婚夫劈腿　取消婚禮不付錢！她怒賣「祖傳鑽戒」撈70萬大復仇

▲外國一名女網友賣掉未婚夫的祖傳鑽戒。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者吳美依／綜合報導

外國一名27歲女網友發現，未婚夫梅森（Mason）上月劈腿前女友，憤而分手並且取消婚禮，但場地、餐飲等大部分費用都無法退款，被迫虧損2萬美元（約新台幣55萬元）並且貸款償還。她向男方要求分攤費用，卻被狠狠拒絕，最後狠心賣掉未婚夫家族的祖傳鑽戒，換取25000美元（約新台幣70萬元），成功復仇。

女網友原訂本月20日結婚，美好生活卻一夕變卦，還被貸款及利息追著跑。梅森聽到此事，不僅拒絕分攤，還說「妳借了一筆自己無法償還的貸款，這不是我的問題」，之後就不再回應。

女網友想起，梅森求婚時，拿出一枚曾祖母流傳下來的鑽戒，儘管取消婚禮時曾要求歸還，卻一直沒有約時間取回。她以「賣掉鑽戒」威脅前男友，未料仍被冷處理，之後還透過共同朋友得知，梅森大肆宣揚此事，「我根本不在乎，因為她不可能這麼做的。」

▲女網友成功復仇，卻沒有獲得親友支持。（是意圖／取自免費圖庫PEXELS）



女網友發出最後通牒，卻還是被無視，隔天就把戒指拍賣掉，傳訊怒嗆前任「你永遠不該低估我。」此時，梅森終於驚覺事態不妙，衝到女方家裡拿戒指，卻只看見收據，「他對我大發雷霆，罵我是『小氣的婊子』，說我不應該賣掉鑽戒，因為那不只是一枚戒指，而是傳家寶，對他的家族而言意義重大。」

儘管女網友復仇成功，也擺脫負債之苦，卻沒有獲得親友們的支持，只好詢問網友看法，「他們說我反應過度，不該採取如此極端的手段，因為梅森可能再也無法取回鑽戒，就算拿回來了，過程也非常艱辛。」

大多數鄉民認為，女方已經警告多次，梅森卻置之不理，不能責怪任何人；有人指出，雖然分手後應該歸還婚戒，但由於男方偷吃，所以另當別論；另一名網友卻認為，女方欠缺考慮，男方偷吃還撇清責任，雙方都有問題。