愛貓臨終想請假！主管飆罵實習生「人死才准假」...引爆集體離職潮

▲實習生的愛貓引爆公司員工集體請辭。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

一隻即將臨終的貓咪，竟間接讓20多人集體離職！國外一名實習生因家中愛貓快要離世而向主管請假，卻因此被對方痛罵到哭，經理還揚言「除非是人快死了，否則不會准假」，此番言論引發其他員工不滿，造成20多人集體請辭抗議。

綜合外媒報導，有名網友在美國網路論壇「Reddit」發布一篇名為「我是造成集體請辭的混蛋嗎？」文章，表示同事們本來就對公司有許多不滿，因為公司為避免資遣員工而砍薪，但後來又宣布營收創新紀錄，卻又沒調升員工薪資，甚至連原先承諾的每人10％獎金也跳票。網友表示，光是薪資問題，就導致所屬部門有20％員工離職。這名網友也說，自己原本打算撐到明年再離開，但當聽到經理怒噴實習生的對話內容後，就決定與同事們集體請辭。

原PO表示，實習生在事發當天接到母親電話，告知愛貓快要離世，之後實習生告知經理此事，並希望對方准許幾天假，卻反被經理咆哮，還說：「貓是動物，除非有人快死掉，否則不許請假！」讓實習生哭著跑出辦公室。目睹整個過程的網友與同事忍無可忍，決定集體請辭，並在寄給公司全體同仁的信件指出，他們是聽到「經理痛罵實習生」的事件後決定集體辭職，引發公司上下震撼。

最終共有20多名員工集體離職，網友事後雖遭經理斥責並懲處，但據網友所說，這名經理很可能因為這起事件而被公司開除，但他不會因此感到愧疚，因為「經理就是個大爛人」，更爆料對方是個除了PPT以外什麼都不會的上司。

這則貼文曝光後，立即引發網友熱議，網友們幾乎一面倒的支持原PO，並慶祝他離開小氣又毫無人性的公司，更說「美國現在缺工缺很大，相信善良的原PO很快就可以找到更好的工作」。

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