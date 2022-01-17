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快訊／姊弟曾到「確診舅媽家」玩　桃園2學校明預防性停課1天

▲▼桃園6所學校緊急預防性停課，進行大消毒。（圖／攝影中心攝）

▲桃園姊弟曾到確診舅媽家玩，龍潭國小、市立龍潭幼兒園明日（18日）預防性停課1天。（圖／攝影中心攝）

記者趙蔡州／綜合報導

桃園市教育局今晚（17日）宣布，有一對姊弟分別就讀龍潭國小、市立龍潭幼兒園，前陣子曾經到舅媽家玩，不料舅媽後來被匡列確診，儘管初判危險性不高，仍依高標準讓2間學校18日預防性停課1天。

桃園教育局解釋，儘管市內小學、幼兒園已提前放寒假，仍有一些課後留園的學生，所以才決定讓2校預防性停課，至於相關個案的情況，明天由指揮中心詳細說明。

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《東森新媒體ETtoday》整理桃園市停課學校懶人包：

停課14天：

1. 華勛國小及附幼 （至1/23）

2. 普仁國小及附幼 （至1/23）

3. 翰林安親班（至1/23）

4. 興仁國小及附幼（至1/21）

5. 中壢高商（含進修部）（至1/28）：已採檢1,030人，均為陰性。

6. 東興國中（至1/27）：已採檢176人，均為陰性。

7. 方華補習班（至1/28）

8. 內壢國小（至1/29）

9. 美奇幼兒園（至1/29）

10.佳音英語元生分校（至1/29）

預防性停課1天：

1. 龍潭國小及附幼（1/18）

2. 市立龍潭幼兒園（1/18）

採檢個案為陰性，可復課學校：

1.中壢國中（個案採檢陰性，1/17安排消毒並採線上授課，1/18恢復實體上課）

2.中壢家商（個案採檢陰性，1/17安排消毒並採線上授課，1/18恢復實體上課）

3.武陵高中（個案採檢陰性，1/17安排消毒並採線上授課，1/18恢復實體上課）

4.中興國中（個案採檢陰性，1/17安排消毒並採線上授課，1/18恢復實體上課)

5.中原大學（個案採檢陰性，1/17安排消毒並採線上授課，1/18恢復實體上課）

6.啟英高中（個案採檢陰性，1/17安排消毒並採線上授課，1/18恢復實體上課）

7.治平高中（個案採檢陰性，1/17安排消毒並採線上授課，1/18恢復實體上課）

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