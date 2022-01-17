快訊／桃園市深夜緊急宣布：1國小、1幼兒園明起停課14天

▲桃園教育局宣布，中壢區信義國小、華盛頓幼兒園明起停課14天。（圖／攝影中心攝）

記者趙蔡州／桃園報導

桃園市新冠疫情持續延燒，桃園教育局今晚（17日）宣布，中壢區信義國小、華盛頓幼兒園明起停課14天，明早將展開環境大清消

據悉，這次為一家四口中的3人確診，一家人1月9日到西堤餐廳用餐，經擴大採檢，除了母親陰性外，父親及一對小兄弟均為陽性，目前還在持續疫調中，詳細情況明早由指揮中心公布。

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桃園教育局解釋，儘管市內公私立國小、附幼已提前放寒假，但仍有課後照顧、私立幼兒園正常上課，因此緊急宣布2所學校停課14天。

《東森新媒體ETtoday》整理桃園市停課學校懶人包：

停課14天：

1. 華勛國小及附幼 （至1/23）

2. 普仁國小及附幼 （至1/23）

3. 翰林安親班（至1/23）

4. 興仁國小及附幼（至1/21）

5. 中壢高商（含進修部）（至1/28）：已採檢1,030人，均為陰性。

6. 東興國中（至1/27）：已採檢176人，均為陰性。

7. 方華補習班（至1/28）

8. 內壢國小（至1/29）

9. 美奇幼兒園（至1/29）

10.佳音英語元生分校（至1/29）

11.信義國小及附幼（至1/31）



12.華盛頓幼兒園（至1/31）

預防性停課1天：

1. 龍潭國小及附幼（1/18）

2. 市立龍潭幼兒園（1/18）

採檢個案為陰性，可復課學校：

1.中壢國中（個案採檢陰性，1/17安排消毒並採線上授課，1/18恢復實體上課）

2.中壢家商（個案採檢陰性，1/17安排消毒並採線上授課，1/18恢復實體上課）

3.武陵高中（個案採檢陰性，1/17安排消毒並採線上授課，1/18恢復實體上課）

4.中興國中（個案採檢陰性，1/17安排消毒並採線上授課，1/18恢復實體上課)

5.中原大學（個案採檢陰性，1/17安排消毒並採線上授課，1/18恢復實體上課）

6.啟英高中（個案採檢陰性，1/17安排消毒並採線上授課，1/18恢復實體上課）

7.治平高中（個案採檢陰性，1/17安排消毒並採線上授課，1/18恢復實體上課）