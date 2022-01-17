　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／桃園市深夜緊急宣布：1國小、1幼兒園明起停課14天

▲▼桃園6所學校緊急預防性停課，進行大消毒。（圖／攝影中心攝）

▲桃園教育局宣布，中壢區信義國小、華盛頓幼兒園明起停課14天。（圖／攝影中心攝）

記者趙蔡州／桃園報導

桃園市新冠疫情持續延燒，桃園教育局今晚（17日）宣布，中壢區信義國小、華盛頓幼兒園明起停課14天，明早將展開環境大清消

據悉，這次為一家四口中的3人確診，一家人1月9日到西堤餐廳用餐，經擴大採檢，除了母親陰性外，父親及一對小兄弟均為陽性，目前還在持續疫調中，詳細情況明早由指揮中心公布。

[廣告]請繼續往下閱讀...

桃園教育局解釋，儘管市內公私立國小、附幼已提前放寒假，但仍有課後照顧、私立幼兒園正常上課，因此緊急宣布2所學校停課14天。

《東森新媒體ETtoday》整理桃園市停課學校懶人包：

停課14天：

1. 華勛國小及附幼 （至1/23）

2. 普仁國小及附幼 （至1/23）

3. 翰林安親班（至1/23）

4. 興仁國小及附幼（至1/21）

5. 中壢高商（含進修部）（至1/28）：已採檢1,030人，均為陰性。

6. 東興國中（至1/27）：已採檢176人，均為陰性。

7. 方華補習班（至1/28）

8. 內壢國小（至1/29）

9. 美奇幼兒園（至1/29）

10.佳音英語元生分校（至1/29）

11.信義國小及附幼（至1/31）

12.華盛頓幼兒園（至1/31）

預防性停課1天：

1. 龍潭國小及附幼（1/18）

2. 市立龍潭幼兒園（1/18）

採檢個案為陰性，可復課學校：

1.中壢國中（個案採檢陰性，1/17安排消毒並採線上授課，1/18恢復實體上課）

2.中壢家商（個案採檢陰性，1/17安排消毒並採線上授課，1/18恢復實體上課）

3.武陵高中（個案採檢陰性，1/17安排消毒並採線上授課，1/18恢復實體上課）

4.中興國中（個案採檢陰性，1/17安排消毒並採線上授課，1/18恢復實體上課)

5.中原大學（個案採檢陰性，1/17安排消毒並採線上授課，1/18恢復實體上課）

6.啟英高中（個案採檢陰性，1/17安排消毒並採線上授課，1/18恢復實體上課）

7.治平高中（個案採檢陰性，1/17安排消毒並採線上授課，1/18恢復實體上課）

►鎮瀾宮聯名鈦鍺手環戴上好運

ET快訊
快訊／桃園市深夜緊急宣布：1國小、1幼兒園停課14天
本土竄出17確診「最擔心這例」！　醫憂1走向：代誌大條了
美輪明宏桌布發威！熊熊「紅上日本節目」網一看：太猛了
Google Maps驚見神祕骨骸！專家揭悲慘真相：只能孤獨
北車爆疫苗搶打潮！　男星曝「超扯實況」苦等4小時
他花1688元買白爛貓福袋！見內容物氣炸：是中大獎嗎
一圖看懂「西堤群聚關係」！33人確診「最小僅1歲」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不斷更新／桃園群聚燒進校園！21所學校停復課一次看　中原大學也復課

快訊／桃園市深夜緊急宣布：1國小、1幼兒園明起停課14天

本土竄出17確診「最擔心這例」！　醫憂1走向：代誌大條了

高雄六龜寶來「梅花樹海」美景畫面曝　秒殺！限額百位民眾體驗

快訊／姊弟曾到「確診舅媽家」玩　桃園2學校明預防性停課1天

7個職場小人常見的特徵：從不緊張、自帶「扭曲現實」的氣場

新春拜年必用！　LINE免費貼圖「6款一鍵領取」

【英語多益通】學三句英文祝賀語　和外國朋友拜好年！

宜蘭慈濟2處疫苗快打站　民眾讚親切又落實防疫

海拔3千公尺見暖流　花蓮縣警局與慈濟志工合歡山慰警

王心凌學生服熱跳《DA DA DA》是青春啊！　《當你》《那年夏天寧靜的海》每首都會唱

王心凌唱一半...　他突掏戒指「下跪求婚」！全場激動爆叫

東加火山噴發！蕈狀雲衝天　日23萬人避難 海嘯撲美西岸

鐵漢爸「嫁女心碎」淚崩2次　掩面痛哭不捨喊：不要嫁...

日本大眼萌妹被超盧搭訕　下秒「男聲」怒飆大阪方言

東加火山爆發「海嘯抵日本」　深夜警報大響！居民急逃難

楊超越遭罵「老阿姨.綠茶婊」高EQ回懟　酸民：關美顏...她戲精上身「你女友也沒關」

曾沛慈結婚了！曝婚紗照：祝我們幸福　「自彈自唱求婚」讓她感動爆哭

銀車台74線高速追撞保時捷！　一陣刺耳急煞...駕駛：陽光害的

逐格動畫拍牛奶籃製作過程　湯匙輕壓釘子進木頭好療癒

不斷更新／桃園群聚燒進校園！21所學校停復課一次看　中原大學也復課

快訊／桃園市深夜緊急宣布：1國小、1幼兒園明起停課14天

本土竄出17確診「最擔心這例」！　醫憂1走向：代誌大條了

高雄六龜寶來「梅花樹海」美景畫面曝　秒殺！限額百位民眾體驗

快訊／姊弟曾到「確診舅媽家」玩　桃園2學校明預防性停課1天

7個職場小人常見的特徵：從不緊張、自帶「扭曲現實」的氣場

新春拜年必用！　LINE免費貼圖「6款一鍵領取」

【英語多益通】學三句英文祝賀語　和外國朋友拜好年！

宜蘭慈濟2處疫苗快打站　民眾讚親切又落實防疫

海拔3千公尺見暖流　花蓮縣警局與慈濟志工合歡山慰警

Toyz突現身謝和弦頻道！坦言在勒戒所「想過自殺」：快受不了了

被吳慷仁讚「360度零死角」！邵雨薇曝保養秘訣：早晚重點不同

Honda「CBR1000RR」重返北美！最新三色塗裝45.6萬開賣

網紅結婚3個月發現「夫出軌400人」！　翻衣櫃苦笑：一疊女人內褲

中職官方YT被盜用　兄弟封王拋彩帶影片不見了

不斷更新／桃園群聚燒進校園！21所學校停復課一次看　中原大學也復課

新手媽被家族群組逼瘋！婆婆勸為男人犧牲　《我》劇太寫實引共鳴

快訊／桃園市深夜緊急宣布：1國小、1幼兒園明起停課14天

每4分20秒就1人罹癌　台灣年輕病友協會盼推「癌症藥品基金」

手機一摔…完全跟外界斷聯！女星驚「想不起任何號碼」：真的可怕

台中瞎妹喝茫「只穿內褲」到大樓借廁所　管理員嚇傻報警！她問：我幾年次？

生活熱門新聞

尾牙頭獎抽賓士　老闆1通電話讓他哭了

染疫再擴大！今本土增17例

竹北幼兒園老師確診　匡列429人

桃園衛生局深夜通知　中壢區3校停課14天

民瘋搶莫德納　醫超納悶喊「可是瑞凡」！揭關鍵2字

看電影燈突全亮「有確診者」　藏壽司也清場

新春拜年必用！　LINE免費貼圖「6款一鍵領取」

「姊姊兒子的女兒」叫我什麼？正解曝光

快訊／桃園7校預防性停課！4校採檢結果出爐

快訊／確診女大生用餐！巨城藏壽司180人採檢結果曝

第3劑就打這2牌！怎選？　醫揭用「30歲」區分

「吃西堤」一夜再增4確診　疫情恐大爆發？醫回3字

若春節後爆全台疫情　醫喊「8字新生活模式」

「Omicron指數級爆增」不遠了！　醫驚曝1數據：台灣最低

更多熱門

相關新聞

最擔心這例！　醫憂1走向：代誌大條了

最擔心這例！　醫憂1走向：代誌大條了

國內今天新增17例確診個案，創下今年新高，值得關注的是，除了聯邦銀行、西堤餐廳群聚案外，還有1案為亞東醫院護理師，且感染源不明。對此，衛福部草屯療養院醫師沈政男坦言，最擔心護理師這案，「如果不是從院內輾轉傳來，那麼代誌就大條了！」

北京冬奧組委會宣布：不會對外售票

北京冬奧組委會宣布：不會對外售票

姊弟曾到確診舅媽家　桃2校停課

姊弟曾到確診舅媽家　桃2校停課

四叉貓隔106天第5度抗體　高端續航情況曝光

四叉貓隔106天第5度抗體　高端續航情況曝光

Omicron來襲！南投接種站假日湧7千人

Omicron來襲！南投接種站假日湧7千人

關鍵字：

台灣疫情台灣防疫新冠肺炎

讀者迴響

熱門新聞

《木曜》後製失誤…圖文作家洋蔥「真面目首曝光」！

尾牙頭獎抽賓士　老闆1通電話讓他哭了

染疫再擴大！今本土增17例

宋智雅道歉了！親筆信認「穿假貨是事實」爭議貼文全刪光

《驕女》林萱瑜被爆下海價碼曝光

桃園婦客廳亡！兒伴屍一周：有幫媽蓋棉被

雷／《全明星3》錢薇娟說重話！　曝李芷婷非常不開心

獨／新北今本土+2　又有護理師中鏢！院區全面大清消

他帶4妻出遊娶回第8任　輪流寵幸不多P

竹北幼兒園老師確診　匡列429人

Toyz落淚喊對不起丁特、史丹利

睡多久才夠？6年齡時數一次看

21歲網紅1年買2300萬房　再砸600萬開店

快訊／新北本土+2足跡「橫跨北市」　士林、板橋遠百、新店家樂福

快訊／打完第3劑莫德納2天！嘉義女呼吸困難送醫不治

更多

最夯影音

更多
王心凌學生服熱跳《DA DA DA》是青春啊！　《當你》《那年夏天寧靜的海》每首都會唱

王心凌學生服熱跳《DA DA DA》是青春啊！　《當你》《那年夏天寧靜的海》每首都會唱
王心凌唱一半...　他突掏戒指「下跪求婚」！全場激動爆叫

王心凌唱一半...　他突掏戒指「下跪求婚」！全場激動爆叫

東加火山噴發！蕈狀雲衝天　日23萬人避難 海嘯撲美西岸

東加火山噴發！蕈狀雲衝天　日23萬人避難 海嘯撲美西岸

鐵漢爸「嫁女心碎」淚崩2次　掩面痛哭不捨喊：不要嫁...

鐵漢爸「嫁女心碎」淚崩2次　掩面痛哭不捨喊：不要嫁...

日本大眼萌妹被超盧搭訕　下秒「男聲」怒飆大阪方言

日本大眼萌妹被超盧搭訕　下秒「男聲」怒飆大阪方言

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面