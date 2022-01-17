Omicron來襲！南投接種站假日湧7千人　近10天內增5萬縣民施打

▲南投縣政府開辦假日疫苗接種站，周末2天累計近7千人接種（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

新冠病毒變異株Omicron來襲，重燃民眾防疫的危機意識，南投縣衛生局15、16日在縣內13鄉鎮市加開21處假日疫苗接種站，即使多數醫療院所休診，短短2天周末仍吸引6925縣民完成接種，而1月7日至16日，縣內醫療院所提供接種人數近5萬人。

縣府衛生局指出，自中央宣布已接種2劑新冠肺炎疫苗且間隔滿12週（84天）、滿18歲民眾均可接種追加劑後，經積極加強鼓勵接種疫苗及宣導作業，目前縣民第一劑涵蓋率已達77.3%，第2劑達69.2%，第3劑（追加劑）也已達8.7%；截至16日，已完整接種2劑新冠肺炎疫苗，並可接種追加劑的縣民人數約9萬185人。

縣長林明溱表示，開設接種站的醫院、診所、衛生所醫護人員及現場熱心服務的志工、警察、社區人員等，犧牲假日為縣民防疫安全與健康盡最大的努力，提供貼心的疫苗接種服務，他對此表示非常感謝，也已責請各相關單位嚴密防範病毒入侵社區，維持南投縣0本土確診，也呼籲縣民踴躍接種疫苗，尤其是平時工作忙碌、30歲到64歲以上的青中壯年族群。

衛生局長陳南松提醒，新冠肺炎公費疫苗預約平台已重新開放供民眾預約，第19期將於1月17日至23日進行接種施打；另第20期中央已公告，預約接種疫苗追加劑仍採預約分流方式，將自1月18日22日中午12時止提供民眾上網預約，施打期間為1月24日至30日，沒有上網預約的民眾仍可自行前往住家或工作場所附近的衛生所、疫苗接種合約院所就近接種。