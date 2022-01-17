美輪明宏看見台灣了！　本尊親發聲

記者邱晟軒／綜合報導

台灣最近掀起一陣「美輪明宏之亂」，源自日本都市傳說，流傳把歌手美輪明宏照片設為手機桌布好運馬上來，消息曝光後，意外吸引許多人跟風實測。對此，日本電視台今（17日）專題報導了此現象，美輪明宏致台灣網友的親筆信也隨之曝光。

本站日前報導「瘋換『美輪明宏』桌布！6色招好運功效曝 網實測認證：有意外之財」指出，有網友在PTT的Gossiping板上提到他近日透過IG得知，只要將手機桌布換成美輪明宏的照片，傳說就有帶財、招桃花的神奇效果。

消息曝光後，除了吸引許多網友紛紛換上手機桌面，演藝圈藝人也起而效尤，包括小S、黃子佼、賈靜雯、熊熊都在個人社群網站上曬出自己金光閃閃的桌布照片，期待好運跟著來。

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▲美輪明宏桌布（圖／翻攝自Dcard）

台灣意外掀起「美輪明宏開運桌布之亂」也傳回日本，作家Yaeko Kondo稍早前在臉書發文表示，日本富士電視台節目《バイキングMORE》今天特別專題報導，節目最後更釋出86歲的美輪明宏（原名丸山臣吾）給台灣朋友的親筆信，信上表示，「雖然受到大家的關注是一件非常榮幸的事情，不過我沒有這種能量」。

消息曝光後，立刻引起許多網友紛紛回應，「來自美輪明宏本人的澄清XDDD」、「好真性情的美輪明宏」、「紅回去日本了」、「美輪明宏老師看見我們了」、「好愛」、「他幾年前就有在綜藝節目上表示，自己的靈能力已經漸漸消失了」。

▼美輪明宏親筆信給台灣民眾。（圖／翻攝Yaeko Kond臉書）