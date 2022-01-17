▲基隆福虎共好迎新春，林右昌偕書法家揮毫驅疫贈春聯。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

迎接虎年新春的到來，基隆市政府文化局16日下午在仁愛國小禮堂舉辦「2022虎歲迎福壬寅賀新春」揮毫贈春聯活動，市長林右昌與多位書法老師齊聚一堂，一同透過春聯揮毫，現場備有文房四寶，讓大小朋友發揮創意，書寫出屬於自己特色的春聯，增添年節喜氣，祈願新的一年疫情早日過去。

林右昌表示，市府每年都會在年終歲末舉辦新春揮毫活動，2021年因為疫情影響暫停1次，今年在大家的共同努力之下，疫情還算平順，因此特別恢復舉辦揮毫活動，讓大家把對新年的期待及祝福寫在春聯上，傳遞給身邊的人，希望在來年能夠時來運轉，疫情早日過去，所有國人恢復正常生活。

▲基隆市長林右昌與多位書法老師齊聚一堂，一同透過春聯揮毫。

文化局長陳靜萍提到，今年的新春揮毫活動，由文化局與教育處合作辦理、仁愛國小協辦。邀請屢獲「全國學生舞蹈比賽」優等佳績的仁愛國小舞蹈班為活動揭開序幕，由基隆市長林右昌與資深書法家蔣孟樑、張明萊老師及學生等共同為迎接虎年開筆揮毫，並與民眾一起書寫「福」或「康」字，祈願新的一年趨吉避凶，疫情早日停歇，永保安康。

陳靜萍表示，年節將近，疫情也需要特別注意，活動為維護防疫安全避免人潮過度聚集，同時兼顧年節氣氛，今年的新春揮毫活動採高規格防疫，參與贈春聯活動的民眾都一起配合防疫措施，除採實名制、全程佩戴口罩、酒精消毒外，並拉開安全距離，引導民眾排隊領取免費春聯及入場體驗揮毫春聯的喜慶氛圍。

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