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疫苗追加劑1hr內完成接種　網友大讚：基隆真的免預約、隨到隨打

▲疫苗追加劑1hr內完成接種 網友大讚：基隆真的免預約、隨到隨打。（圖／翻攝自《基隆人日常》臉書社團）

▲疫苗追加劑1hr內完成接種，網友大讚：基隆免預約、隨到隨打。（圖／翻攝自《基隆人日常》臉書社團，下同）

記者郭世賢／基隆報導

1名男網友從新北搬到基隆定居，得知基隆體育館打追加第3劑疫苗，一向不喜歡排隊的他，又聽說基隆新昆明醫院可施打莫德納追加劑，嘗試不用預約直接去排隊，沒想到在1小時內完成接種疫苗，他直呼：基隆真是好山、好水、好便民！網友則表示，「基隆真的免預約、隨到隨打！」

▲疫苗追加劑1hr內完成接種 網友大讚：基隆真的免預約、隨到隨打。（圖／翻攝自《基隆人日常》臉書社團）

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▲網友大讚：基隆真的免預約、隨到隨打。

男網友在《基隆人日常》臉書社團提到，他從新北搬來這裡定居，已經慢慢喜歡住在基隆了！聽說基隆體育館可以加打第3劑疫苗，很多外縣市都到基隆來施打，一向很不喜歡排隊的我，又聽說基隆的新昆明醫院這幾天也有施打莫德納追加劑，離家又近，15日試著不預約直接排隊接龍，沒想到不用1個小時就完成了接種！感謝基隆市政府讓市民這麼體貼的施政，真是好山、好水、好便民！

對此，網友們也紛紛回應，「基隆真的免預約、隨到隨打！」、「我是70歲老人，打每劑疫苗基隆市政府都造冊送到家，這次第3劑還安排接馭車接送，真貼心」、「基隆防疫做得比雙北好很多」、「不用預約！排隊隨到隨打！」、「我嫁來21年了，從此愛上基隆了」、「有位好市長，規劃是很重要的！」。

▲疫苗追加劑1hr內完成接種 網友大讚：基隆真的免預約、隨到隨打。（圖／翻攝自《基隆人日常》臉書社團）

▲男網友在2022年1月15日完成接種疫苗追加劑莫德納。

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