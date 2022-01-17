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意外找回學生時期的興趣　鄭聘贏靠書法獲助眠的良方

▲鄭聘贏設計圖案融入其中成為「創意春聯」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲鄭聘贏設計圖案融入其中成為「創意春聯」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣春節索取春聯的場合可以常見到鄭聘贏現場揮毫，她不只可以寫得一手好字還精通繪畫。國小就非常喜歡寫字、畫圖的她常擔任班上的學藝股長，十多年前有機會重拾毛筆學習各書法字體的運用，更藉由書畫意外解決長期困擾的睡眠障礙問題。

近年來鄭聘贏常應邀參加各場次迎新年春聯現場揮毫的活動，有別於一般只是以書法字體呈現的方式；鄭聘贏還設計圖案融入其中成為「創意春聯」，往往還沒完成就被人預訂一空。用心勾勒配搭的圖象，再加上揮毫寫下包括楷書、隸書、篆體、甲骨文等字型游刃有餘。

▲鄭聘贏設計圖案融入其中成為「創意春聯」。（圖／記者楊漢聲翻攝）
▲鄭聘贏設計圖案融入其中成為「創意春聯」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

鄭聘贏表示，其實求學時期同學喜歡書法的寥寥無幾，但自己就是喜歡書法和畫畫因為覺得可以讓心情沉澱而且專注。十多年前因先生離世讓心情一度非常憂鬱，晚上也根本無法順利入眠。但在後來因緣際會重拾毛筆習字，不只找回青少年求學時期的美好回憶，長期睡眠障礙的問題竟然是「不藥而癒」。

鄭聘贏表示，書法是歷史悠久的文化，靠著自學把傳統春聯再加上意象空間的設計運用，讓年輕世代也樂意在新年時張貼討喜的春聯來應景。鄭聘贏鼓勵大家可以學習書法來陶冶身心靈，尤其小朋友也能培養耐性，而失眠的說不定也能跟她一樣有意想不到的效果。

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