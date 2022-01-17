爽擁8嬌妻！他帶4妻出遊娶回第8任　堅持「輪流臨幸」超性福

▲ 納塔蓬的8名妻子相處融洽，就像好朋友一般。（圖／翻攝自YouTube）

記者陳宛貞／綜合外電報導

泰國一名刺青師近來在網路上爆紅，因為他日前帶著8名妻子一起上節目，分享1男8女同住一個屋簷下的日常生活，也公開讓妻子們和平共處的祕訣，其中最重要的就是公平且輪流寵愛，絕不玩多P，引發熱烈討論。

根據《泰國頭條新聞》，納塔蓬綽號「黑佛師傅」，是一名知名佛教刺青師，他擁有多達8名妻子，享盡齊人之福，且同住一間屋子裡，卻能像其他家庭一般相處融洽，不會互相爭風吃醋。

納塔蓬和第一位妻子在友人的婚禮上相識，第二及第三位分別在市場、醫院遇見，第四、第五及第六任是在社交平台上接觸，第七任在寺廟相遇，第八任則是納塔蓬帶著4名妻子到芭達雅旅行時結緣。

▲ 納塔蓬和8名妻子一起上節目。（圖／翻攝自YouTube）

大老婆Sprite說明，丈夫當時很直接地告訴他，自己有了新的女人，她也沒有生氣，僅詢問丈夫和對方相處狀況，以及對方家人是否同意，丈夫把其他「妹妹們」娶進門後，她們也相處融洽。二老婆Elle表示，深深折服於納塔蓬的魅力。三老婆Naen覺得納塔蓬是個溫暖顧家的男人，「是他讓我們更加美好。」

四老婆Maprang剛進門時確實有些害怕，但有不懂的就會詢問姐姐們，丈夫也很體貼教導。五老婆Prerie起初十分抗拒，但在納塔蓬的說服之下對這種家庭模式產生信心。六老婆Muay覺得這個家很溫暖，姐姐們就像親姐姐一樣。七老婆Film是在接到大老婆和二老婆的電話後，才拋開憂慮決心加入。八老婆Mai很愛交朋友，這個大家庭對她來說就像和好姊妹在一起，感覺很幸福。

納塔蓬說明，大老婆和孩子一起睡，其他老婆則二人住一間房，平時會依照順序寵幸，不會多人運動，強調自己雖然花心，但絕對不會同時和多個老婆發生關係。他也表示，他們並不如外人想像中那麼富裕，他和妻子都必須出外賺錢，共同負擔水電費和孩子的花費等開銷，對妻子也要誠實不撒謊，「這不是一件簡單的事，一定要會管理好這個大家庭，如果沒有能力，還是不要嘗試了。」

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