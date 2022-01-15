他鏡頭前遭亂刀刺死　家人看「視訊直播」崩潰！女友竟狂拍血屍照

▲麥特（左）疑似遭印尼裔女友艾米（右）殺害。（圖／翻攝推特）



記者吳美依／綜合外電報導

英國48歲男子麥特（Matt Harper）旅居峇厘島，13日與前妻及2個女兒視訊時，卻突然被狂捅數刀，當場慘死鏡頭前，家人目睹恐怖過程，情緒崩潰。其印尼裔女友艾米（Emmy Pakpahan）在一旁拍攝遺體倒臥血泊中的畫面，還將影片交給警方，想要證明自己不是兇手，卻反而加重嫌疑，如今因涉嫌謀殺落網。

綜合外媒報導，艾米向警方供稱，麥特獨自反鎖在屋內、自殺身亡，她只好站在屋外，一邊哭泣一邊拍攝影片，「我不知道發生什麼事，我不知道，我不知道。」

艾米後來還在網路上發布另一段影片，感謝親友支持，「我當然非常難過……需要一點時間來消化這件事。在警方發表聲明之前，請不要相信任何揣測。」

▲麥特旅居印尼峇厘島。（圖／翻攝臉書Matt Harper）



麥特原本從事房地產業，2020年2月落腳峇厘島，在當地飯店擔任廚師，去年7月展開新戀情。艾米因前一段婚姻獲得美國國籍，被網友指控，是一名專門鎖定外國人的連環詐欺犯。死者友人先前就很擔心麥特的安危，甚至形容艾米是一個「神經病女友」。

麥特前女友艾琳（Allin Efashion）向《太陽報》表示，「麥特是一個完美的紳士，一個體貼可愛的男人。他是我一生的摯愛，我不敢相信他走了。他在去世前幾天曾傳訊息給我，說他恨透了艾米，因為艾米毀了他的生活。他很抱歉離開我。」

據悉，英國外交部已經與印尼當局聯繫合作。