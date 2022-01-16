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逆子嗑藥「斬首親媽」頭顱塞紙箱！手足返家　驚見母成斷頭女屍

▲▼逆子嗑藥「斬首親媽」頭顱塞紙箱！手足返家　驚見母成斷頭女屍。（圖／翻攝自推特）

▲男子被逮時還不斷嘻笑，疑似毒癮還未退。（圖／翻攝自推特）

記者王佩翊／綜合報導

馬來西亞一名28歲無業男子長期吸食毒品，日前他又再度吸食安非他命，但疑似因為藥癮發作，竟殺害母親，並將其分屍，把砍下的頭顱放置在紙箱內。直到嫌犯的其他兄弟姊妹返家探視母親時，才在家中驚見早已成為斷頭女屍的母親。

根據《中國報》報導，現年28歲的嫌犯15日晚間5時45分被發現涉嫌在家中殺害母親並分屍。根據調查，嫌犯平時和父母同住，其他兄弟姊妹則是在附近租房，因此常有來往。15日當天被害女性的另一名孩子因為遲遲聯絡不上母親，特地上門尋人，沒想到一開門就在家中發現大片血跡，隨後更在地毯上發現一具頭顱遭到砍下的屍體。

▲▼逆子嗑藥「斬首親媽」頭顱塞紙箱！手足返家　驚見母成斷頭女屍。（圖／翻攝自推特）

▲嫌犯將頭顱放置在紙箱內。（圖／翻攝自推特）

被害人的孩子同時在屍體附近發現一個紙箱，怎知紙箱打開，裡頭竟然裝的是媽媽的頭顱。弒母案被手足曝光後，嫌犯隨即逃亡，而手足則是連忙報警。警方接獲通報後，立即趕往現場，並確定躺在客廳的無頭女屍正是56歲的女屋主。

警方隨後也在村民的協助下，逮捕躲在附近的嫌犯，同時也在案發民宅的廁所中，發現疑似行兇用的刀具。嫌犯經過尿檢後確定吸食安非他命，疑似是因為吸食毒品後，神智不清，又與母親發生爭執才會下手。然而可怕的是，嫌犯落網影片曝光，卻被網友發現，他仍在不斷大笑，絲毫沒有悔改的意思，毒癮似乎也還沒退，令人毛骨悚然。

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