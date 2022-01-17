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全民瘋搶莫德納　醫超納悶喊「可是瑞凡」！揭關鍵2字

記者陳俊宏／綜合報導

兒科醫師楊為傑表示，最近滿多朋友的追加劑都指明要莫德納，不要BNT，讓他覺得超級納悶；然後，有患者拿出一個比較表格跟他分享，說是研究表明的追加劑使用莫德納的抗體比BNT高。但他強調，台灣打的是「半量」莫德納，不建議這樣比。

楊為傑16日在「白袍旅人-兒科楊為傑醫師」臉書說，患者拿的表格是權威期刊《刺胳針》（The Lancet）的文章，「所以大家瘋狂指定莫德納，恍然大悟，原來如此。」

「可是，瑞凡」，楊為傑寫道，「這篇研究我去年12/24就有跟大家報告過了，也有提到，該研究中使用的是莫德納『全量』，台灣打的是『半量』，因此該表格，無法直接應用於台灣當前的選項。」

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▼台灣COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第1劑80.62%、第2劑72.1%、基礎加強劑接種率0.28%、追加劑接種率5.85%。（圖／記者屠惠剛攝）

疫苗、打疫苗、接種疫苗、新冠疫苗。（圖／記者屠惠剛攝）

楊為傑指出，不建議用該表格作為BNT全量，與莫德納半量比較的依據，因為人家是用全量啊，雖然說打半量，理論上應該不是抗體剩一半的意思，但絕對會比全量少，但少多少？沒有人知道。

楊為傑表示，他的雙親追加劑都打BNT，並沒有幫他們指定莫德納，抗體增加的狀況非常好；追加劑兩周後，他幫父親檢驗中和抗體，中和抗體濃度已經上升至少30倍，而且應該還沒到最高點，比研究中莫德納全量的27倍還高，搞不好最終會超過50倍，過幾天再來幫老爸驗一次。

為有效防堵Omicron，指揮中心15日重啟1922疫苗預約平台，有87萬人預約第19輪施打第三劑，其中66萬多人選擇莫德納，遠超過BNT（18萬3312人）、高端（2萬2334人）和AZ（4452人）。

而第20輪將在周二開放預約，指揮中心發言人莊人祥表示，莫德納跟BNT都是mRNA疫苗，學理上效果差不多，若民眾預約不到莫德納，可以選擇接種BNT。

▼指揮中心重啟疫苗平台預約追加劑。（圖／指揮中心提供）

▲▼指揮中心重啟疫苗平台預約追加劑。（圖／指揮中心提供）

►預約平台相關對象及期程說明如下：

一、施打時程：1月24日至1月30日。

二、符合資格對象：110年11月7日（含）前已完整接種兩劑疫苗且間隔滿12周之18歲以上民眾（即2004/1/30（含）前出生）預約接種疫苗追加劑。

三、預約分流時程：

（一）65歲以上：1月18日上午10時至1月22日中午12時。

（二）50歲-64歲：1月18日中午12時至1月22日中午12時。

（三）18歲-49歲：1月18日下午2時至1月22日中午12時。

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