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見日本海嘯警報！氣象局遭噓「沒動靜？」PTT狂嘆：真的是常識

▲▼日本海嘯。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本發布海嘯警報。（圖／達志影像／美聯社）

網搜小組／鄺郁庭報導

因南太平洋一座靠近東加王國的海底火山發生劇烈噴發，日本15日深夜發布海嘯警報。就有人表示，日本朋友問他「台灣有發布海嘯警報嗎？」讓他也納悶，為何台灣一點緊張感都沒有，「氣象局嗎？有人在嗎？」貼文引來不少噓聲。其中，有網友便問卦，直嘆高中地科應該都有教這些，為何還會問這種問題，話題引發熱論。

日本發布海嘯警報後，不少人紛紛在PTT上討論，為何台灣風平浪靜，「人家都發注意報了，台灣還覺得沒事」、「反觀中央氣象局呼呼大睡」、「台灣完全沒動靜，好像我們不在太平洋」、「日本也是遇到311之後大家才會緊張啊！」

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看到類似的推文，讓網友們都傻眼，「真的很多人不知道東半部海溝很深很大片……」、「要發生海嘯就要很平緩的海岸，蘭嶼綠島很明顯也是出海就下去了，根本不用擔心」、「講真的這個真的是常識……有國中學歷都會，台灣東部海岸超深欸！是不是有人不知道那個有多可怕？你浮在海上往下看都會嚇死。」

▲▼東加海底火山爆發！日本深夜發布海嘯警報　最高恐3公尺。（圖／翻攝自推特）

▲許多日本居民紛紛開車逃難。（圖／翻攝自推特）

還有鄉民忍不住開酸，「可見台灣人地科常識多差」、「印度神童沒有預言台灣有海嘯，放心睡」、「台灣向來只有股市跟選情在海嘯而已」、「還是你希望現在就簡訊叫全民起床一起實況」、「地球科學老師：？？」

甚至有人發文問卦「台灣似乎不重視地球科學」，直嘆「現在的教育出了什麼事情？身處地震帶，震度跟規模都不會分，日本海嘯警報，就說台灣也很危險，奇怪這些高中都有教吧？」話題引發共鳴，「八卦板雖然反智但還算好了，去FB看留言更可怕= =」、「看某討論串，感覺就是也希望氣象局發布快逃警報，讓大家看看還有幾集可以逃這樣，反智比無智更可怕」、「還以為這是常識。」

至於鄰近的台灣究竟會不會受到影響？中央氣象局16日凌晨發布海嘯消息，但經檢視台灣沿海潮位站資訊，本次事件初步並未觀測到明顯海嘯波訊號，後續將持續監測並視需要更新資訊。局長鄭明典則表示，主要是受到台灣沿海地形影響，海嘯波不會從台灣這邊過來，因此氣象局也沒有偵測到海嘯波訊號，對台灣沒有影響。

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