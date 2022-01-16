台74線銀車追撞保時捷影像曝！一陣刺耳急煞...駕駛：陽光害的

記者白珈陽／台中報導

台中市西屯區15日下午發生一起交通事故，一輛銀色豐田轎車下台74線匝道時，不慎撞上前方停等的保時捷跑車，造成豐田車頭以及保時捷車尾受損，雙方駕駛乘客共3人有輕微擦挫傷，幸無大礙。警方表示，豐田許姓駕駛稱因太陽眩光導致視線不清，才釀成車禍，詳細肇事原因及經過將送交大作事故鑑定。

▲豐田轎車撞上保時捷後，強烈撞擊力道讓車尾彈起。（圖／民眾提供）

根據民眾提供的行車紀錄器顯示，保時捷原行駛於匝道內側車道，轉換外側車道停等紅燈時，後方豐田轎車突高速駛來，伴隨著煞車聲直接撞上前方靜止狀態的保時捷，強烈撞擊力道讓豐田車尾彈起、保時捷偏移至路中央，2車撞擊聲響也讓直擊的民眾嚇得驚呼「唉唷唷唷」、「怎麼了」。

警方調查，15日下午4時許，許姓男子（23歲）駕駛豐田轎車沿台74線朝馬路外側車道往朝馬路方向行駛，撞擊停等紅燈由王姓男子（49歲）租來的保時捷，造成豐田車頭、保時捷車尾受損，許姓男子脖子受有挫傷，王男及乘客王女（13歲）同樣脖子挫傷，3人均未就醫。

▲▼車禍導致2車均有受損。（圖／民眾提供）

雙方經酒測無酒精反應，許男向警方自述是因太陽眩光導致視線不清，才追撞前方車輛。全案詳情將由交大調查釐清。

警方呼籲，本案事故地點因車流量較大，時常有車輛停等紅燈情形，呼籲駕駛人行經該處應減速慢行，維護行車安全。