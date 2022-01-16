高雄食物銀行發物資助弱勢　小蜜蜂市議員來了！善老闆供場地

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

來看一個溫馨的場面！高雄市第七家的食物銀行在前鎮崗山仔地區發放物資，幫助弱勢團體過年，高雄市議員鄭光峰先前已經出面號召企業團體一起加入，知名中古汽車商行威霸汽車更是免費提供場地，讓志工可以在這裡發放物資，場面相當溫暖。

▲高雄市議員鄭光峰跟食物銀行、民間企業一起發放物資 。（圖／記者吳世龍攝）

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今天上午，高雄市前鎮區永豐路的威霸汽車店門口舉行物資發放，車行老闆蘇煥景平常都是全年無休，今日特別暫停營業，就是為了要提供場地給食物銀行，讓弱勢團體領取後可以準備過年，威霸汽車的所有員工也都投入幫忙，成了志工的即戰力。

▲威霸汽車老闆蘇煥景（圖中紅衣）免費提供場地 。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市議員鄭光峰（圖中戴眼鏡）跟食物銀行、民間企業一起發放物資 。（圖／記者吳世龍攝）

高雄市議員鄭光峰也到場協助，他說：「高雄市的第七家食物銀行，每年最大的活動就是這次過年前的放發物資，這邊結合很多善心企業跟人士的來募很多食物，也有很多宮廟，預計每個人都能領到超過2500元的物資，其中有水餃、粥等，結合了食物銀行以及大家的愛心，就是希望能讓弱勢團體、邊緣戶能夠溫暖過好年」。