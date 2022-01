東加筋肉猛男掌旗官慌了！擔憂「海嘯災情」　曝：家鄉親友全失聯

▲東加王國2020東京奧運掌旗官陶法托夫瓦。(圖/達志影像/美聯社)

記者羅翊宬/綜合報導

南太平洋一座海底火山從昨(15)日起連續爆發,強大威力讓火山灰、蒸氣等物質在空中形成壯觀蕈狀雲,鄰近的島國東加王國首當其衝,海嘯衝擊至東加、紐西蘭、日本、美國與加拿大西岸。去年7月在東京奧運獲得矚目的該國掌旗官陶法托夫瓦(Pita Nikolas Taufatofua)就表示,目前無法聯繫到住在東加的親屬。

根據《紐約郵報》,連續2屆在2016年巴西里約奧運、2020日本東京奧運上代表東加王國擔任掌旗官的猛男陶法托夫瓦,當初靠著裸露結實健美好身材、在肌肉上抹油,同時身穿東加傳統服飾獲全球觀眾喝采,藉此吸引大票粉絲力挺,在人氣上碾壓他國的運動員,不過此次家鄉東加遭遇史無前例的空前國難,令他深表憂心。

陶法托夫瓦先後在他的Instagram、推特帳號上發文表示,「謝謝你們傳送訊息關心,目前東加的對外通訊早已中斷,包括我們住在哈派(Haʻapai)海岸邊的家人已被切斷所有與外界的聯繫。國王已經召集所有預備役軍人、武裝部隊準備提供援助。從我收到的訊息顯示,海嘯正襲捲東加(湯加)塔布島的主要城鎮努瓜婁發(Nuku’alofa,首都)。」

報導指出,陶法托夫瓦曾於15日表示,他的父親皮塔博士(Dr. Pita Taufatofua)原本在被剛被任命為哈派地區的首長時,盼望在議會會議結束後返家,豈料卻因火山爆發而導致到機場後才發現航班被取消。

Thank you all for the messages. No word from my Father or Family in Haapai. All communication in Tonga is out.

I have setup a fundraiser, link in bio for anyone wanting to help. Whilst I can't assist family at this moment I will focus on country as more Information comes out. pic.twitter.com/1MCtnH5CNw