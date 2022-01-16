東加筋肉猛男掌旗官慌了！擔憂「海嘯災情」　曝：家鄉親友全失聯

▲東加王國2020東京奧運掌旗官陶法托夫瓦。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

南太平洋一座海底火山從昨（15）日起連續爆發，強大威力讓火山灰、蒸氣等物質在空中形成壯觀蕈狀雲，鄰近的島國東加王國首當其衝，海嘯衝擊至東加、紐西蘭、日本、美國與加拿大西岸。去年7月在東京奧運獲得矚目的該國掌旗官陶法托夫瓦（Pita Nikolas Taufatofua）就表示，目前無法聯繫到住在東加的親屬。

根據《紐約郵報》，連續2屆在2016年巴西里約奧運、2020日本東京奧運上代表東加王國擔任掌旗官的猛男陶法托夫瓦，當初靠著裸露結實健美好身材、在肌肉上抹油，同時身穿東加傳統服飾獲全球觀眾喝采，藉此吸引大票粉絲力挺，在人氣上碾壓他國的運動員，不過此次家鄉東加遭遇史無前例的空前國難，令他深表憂心。

陶法托夫瓦先後在他的Instagram、推特帳號上發文表示，「謝謝你們傳送訊息關心，目前東加的對外通訊早已中斷，包括我們住在哈派（Haʻapai）海岸邊的家人已被切斷所有與外界的聯繫。國王已經召集所有預備役軍人、武裝部隊準備提供援助。從我收到的訊息顯示，海嘯正襲捲東加（湯加）塔布島的主要城鎮努瓜婁發（Nuku’alofa，首都）。」

報導指出，陶法托夫瓦曾於15日表示，他的父親皮塔博士（Dr. Pita Taufatofua）原本在被剛被任命為哈派地區的首長時，盼望在議會會議結束後返家，豈料卻因火山爆發而導致到機場後才發現航班被取消。

Thank you all for the messages. No word from my Father or Family in Haapai. All communication in Tonga is out.

I have setup a fundraiser, link in bio for anyone wanting to help. Whilst I can't assist family at this moment I will focus on country as more Information comes out. pic.twitter.com/1MCtnH5CNw — Pita Taufatofua (@pitaTofua) January 15, 2022

陶法托夫瓦是一名非時常虔誠的基督教徒，他深信國家將會戰勝、克服這場災難，「東加人是信仰上帝中地表最強大、最堅韌的民族之一！」

據悉，今年38歲的陶法托夫瓦目前人在澳洲工作，他表示已經設置募款活動，為任何想要援助的人們提供連結。