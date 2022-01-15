用路人請注意！南崁交流道1／26起新制：北上走橋上、南下走橋下

▲用路人請注意！南崁交流道1/26起新管制。（圖／交通局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為改善桃園交流道周邊道路壅塞情形，市府交通局與公路總局中壢工務段，共同推動蘆竹區新南路二段南下高速公路專用車道，讓桃園交流道南下車流不受號誌管制阻擋，提高新南路二段車流紓解效率。交通局長劉慶豐提醒用路人，遵守沿線的標誌標線導引，共同促進周邊的交通順暢。

交通局15日表示，該項工程預計1月25日夜間車流量較少時段進場施作，避免影響日間用路人通勤等需求，於26日起進行分流措施，台四線(春日路) 高速公路北上車流請行駛國門陸橋，南下車流請行駛平面道路專用車道進入國道1 號，機車族群朋友，請行駛平面中間車道，國門陸橋下橋車輛則禁止併入南下專用車道，避免車流交織影響車流續進及機車行駛之安全。

桃園交流道為桃園市主要聯外交流道，往來雙北密切，近年重大開發建設及交通建設陸續進行，吸引大量人口就業及居住，導致尖峰時間車流湧入新南路二段造成壅塞，另國門陸橋下橋往國道1號南下車輛常因併入平面道路交匯時，造成車輛交織頻繁，也對夾在車流中的機車造成威脅。

另外，南下車流因新南路二段與北出匝道口號誌管制，無法有效紓解車流，導致車輛回堵至經國路口，為改善該路段壅塞情形，交通局與交通部公路總局第一區養護工程處中壢工務段，共同規劃蘆竹區新南路二段南下高速公路專用車道，並在國門陸橋前先行分流北上與南下車輛，透過標誌及標線的引導，使南下車輛可不受新南路二段與北出匝道口之號誌管制，可續行南下專用車道，並禁止國門陸橋下橋車輛併入南下專用車道，除可提早分流、降低機車因下橋汽車匯入增加車禍風險外，紓解南崁交流道周邊壅塞狀況。